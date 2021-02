陸貨船在直布羅陀突爆炸　「載上百噸煤炭」船員40%燒傷急送醫

▲直布羅陀海峽發生貨船爆炸事件。(圖/CFP)

記者張寧倢/編譯

位於西班牙南端的英國海外領土「直布羅陀」是通往地中海的重要通路,而根據外媒消息,一艘掛有香港地區旗幟的中國貨船發生爆炸,造成4名船員受傷,船上據稱裝載了112公噸的煤炭,但未曾明火,因此仍然不清楚詳細爆炸原因。

根據西班牙媒體《elDiario》報導,當地時間19日晚間9時左右,中國船舶集團「開普敦」號貨船(CSSC Cape Town)正要駛入直布羅陀海峽的英國領海,卻突然發生爆炸意外,其中4人受傷。直布羅陀港務局立刻提供醫療援助,醫護人員在船上救治2名船員,另外2名機組人員則被移送到附近醫院治療,兩人分別遭受40%與25%燒傷。

A number of vessels active around CSSC Cape Town after an onboard explosion in the Bay of Gibraltar, paramedics have been sent onboard pic.twitter.com/pjNULEmNRK