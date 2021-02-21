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陸貨船在直布羅陀突爆炸　「載上百噸煤炭」船員40%燒傷急送醫

▲▼直布羅陀海峽。（圖／CFP）

▲直布羅陀海峽發生貨船爆炸事件。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

位於西班牙南端的英國海外領土「直布羅陀」是通往地中海的重要通路，而根據外媒消息，一艘掛有香港地區旗幟的中國貨船發生爆炸，造成4名船員受傷，船上據稱裝載了112公噸的煤炭，但未曾明火，因此仍然不清楚詳細爆炸原因。

根據西班牙媒體《elDiario》報導，當地時間19日晚間9時左右，中國船舶集團「開普敦」號貨船（CSSC Cape Town）正要駛入直布羅陀海峽的英國領海，卻突然發生爆炸意外，其中4人受傷。直布羅陀港務局立刻提供醫療援助，醫護人員在船上救治2名船員，另外2名機組人員則被移送到附近醫院治療，兩人分別遭受40%與25%燒傷。

報導指出，這艘貨船裝滿約112.37公噸的煤炭，根據海上公約屬於「非危險貨物」，從美國巴爾的摩港出發，將航向埃及。據悉，爆炸位置發生於船頭甲板，但當時船上並未明火，詳細起因尚在調查當中，而目前這艘貨船無法拋錨，之後將由當地技術人員介入，上船維修錨固系統。

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