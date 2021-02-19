西伯利亞驚見「神秘巨坑」　無人機深入15m地底解謎爆炸原因

▲俄羅斯西伯利亞北極圈近年不斷出現爆炸，棟土層被炸出一個大坑。（圖／達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

位處俄羅斯西伯利亞北極圈內的凍原帶（tundra）去年突然發生一起大爆炸，使得苔原上出現一個深達165英尺（約50公尺）的超級大洞，當時許多民眾懷疑是否為莫斯科當局正在進行不為人知的核武試爆，或是外星人搭乘UFO所炸，不過日前有科學家利用無人機等尖端科技探詢巨坑內部，證實巨坑為「甲烷爆炸」造成。

根據《CNN》報導，最新發表在《地球科學》（GEOSCIENCES JOURNAL）雜誌中的研究指出，一直以來科學家都對於俄羅斯西北方的坑洞感到相當好奇，於是就首度利用了無人機攝影、3D建模和人工智慧等技術進入洞中探勘，結果發現這些坑洞與之前科學家們猜測的結果一致，主要就是由甲烷爆炸所造成。

Giant new 50-metre deep 'crater' opens up in Arctic tundra. Blocks of soil and ice thrown hundreds of metres from epicentre of the funnel at the Yamal peninsula https://t.co/2fTA8GZRS4 #YamalFunnels2020 pic.twitter.com/t5CJRVwuRS — The Siberian Times (@siberian_times) August 29, 2020

▲科學家找出爆炸形成巨坑原因。

研究顯示，會爆炸主要也與地球暖化有關，因為永凍土是甲烷的巨大天然儲藏庫，但隨著北極變暖，永凍土逐漸融化，甲烷在凍土層頂部的空腔內不斷積聚，並持續對地表進行推擠形成隆起的土丘，最後無法承受壓力，導致整個土墩炸開，大量甲烷與其他氣體噴出，並留下這個大坑。

此次研究人員也首次利用無人機深入地平面下10至15公尺的深度進行觀測及探查，拍攝約80張圖像，繪製出深達30公尺的坑洞3D模型，目前仍不知道這些甲烷從何而來，推測可能是來自地球內部的深層或來自更接近地表的地方，也可能是兩者結合。

目前科學家正在研究這些甲烷爆炸可能對人類帶來的影響，並希望能預測出下一個爆炸的地點，科學家也擔心這些爆炸可能會釋放出一些還未知的古老病菌，到時候就會對北極居民和全球造成嚴重瘟疫危機。