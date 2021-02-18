國二女險遭同學毆打　校長被控密室審問「盤點知情者」下封口令

▲女兒遭男同學作勢毆打，家長會長在Line群組要校長了解狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄教育產業工會接獲投訴，大寮某國中校長為了處理女學生遭轉學的男同學作勢毆打，竟把女學生找到校長室關門、拉下窗簾問話，造成女學生嚇到猛哭，不敢離開教室、上廁所，甚至隔天也不敢到校上學。

高教產指出，2021年1月8日下午，大寮某國中校園疑似發生校園霸凌事件，該校轉學的男同學經過走廊，面對迎來的家長會長女兒，作勢要打她，因女同學旁邊有別的同學陪伴，所以沒有打下去，不過學校監視器有完整錄到，但因女同學有要事在身，來不及將此事告知老師，回家後告知父親，家長立即在家長會群組反映，但沒有得到校方解釋與回應。

高教產表示，11日上午，該校學務主任找女同學到校長室，沒想到女同學進到校長室後，主任立即拉下窗簾、鎖門，女學生獨自待在校長室被男校長問話。除了問女同學事情的經過外，還要她不准將此事再告知其他人，並核對目前已有告訴那些人，提醒並警告女學生三緘其口。女學生回到教室後感到害怕，除了不趕出教室外，也不敢上廁所，甚至隔天也不敢到校上課。

▲▼大寮某國中疑似發生霸凌，受害者竟被找到校長室問話逼封口。（圖／記者許宥孺翻攝）

11日晚間，女同學的父親（家長會長）便在學校家長會line群組詢問校長，「今天叫我女兒去你辦公室到底說什麼，為什麼我女兒回家就驚嚇到猛哭，一整天都不敢離開教室，連上廁所都不敢」、「你幹什麼好事，出來面對」、「對我不爽直接找我」。另有家長看到訊息後也回覆：「到底說了什麼？會長明天我們去找校長」。校長則基於保護未成年學生權益，以在群組不便說明為由，希望家長多給時間接納與理解。

高教產怒轟，該名男學生轉學至大寮某國中後，常常咆哮師長同學，卻不見校長主動關心，反而對受害的女學生施壓，且校長與男主任，2名成年男性與1名女學生共處一室，還鎖門拉窗簾，提醒女學生三緘其口，「真不知誰是受害人？要遭受這樣的『二度傷害』？」

高雄教育局表示，學校於1月11日知悉後，立即於當天進行校安通報，並於1月14日召開霸凌因應小組會議，會議決議非屬霸凌事件，為學生衝突事件。為釐清學校處理過程中是否造成學生心理壓力，已啟動行政調查，並於今日派員到校了解，教育局強調保護學生為優先考量，將儘速檢討學校處理過程，如確有疏失將依規定檢討。

教育局說，疑涉霸凌案男同學於國小為高關懷學生，學校於該生入學後即召開轉銜會議及個案會議，並轉介輔導資源，亦已規劃於109學年度第二學期提供個別化彈性課程及相關鑑定協助機制。針對相關學生亦將持續關懷輔導，提供必要之協助機制。

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