這2天清晨最冷！下周「越來越暖」飆29°C　北台降雨時間點曝

▲下周白天高溫回暖到29度。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

大陸冷氣團減弱，今日各地開始逐漸回暖，中央氣象局表示，未來一周氣溫會逐步回升，下周二將有一波東北季風增強，北台灣高溫略降，不過周三後天氣又恢復穩定，周五可能再有冷空氣影響。預計下周各地低溫約16到19度，明後天輻射冷卻影響較明顯，部分地區可能出現10度以下低溫。

氣象局預報員葉致均表示，今日到下周一天氣都很穩定，各地都是晴到多雲天氣型態，下周二東北季風增強，北台灣稍微轉涼，高溫略降2、3度，大台北地區、東半部、恆春半島降雨機率提高，冷空氣周三即會減弱。

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下周三、四天氣穩定，大氣水氣偏少，僅東半部、恆春半島、大台北山區會有零星降雨，周五、六可能有一波東北季風影響，屆時北部、東半部可能會有局部短暫雨。

▲氣象局發布低溫特報，部分地區今晚到明晨有10度以下低溫。（圖／氣象局）

在溫度方面，明後兩天清晨受到輻射冷卻影響，中部以北、宜花低溫約12到14度，其他地區約15到17度，部分地區可能出現10度以下低溫，下周二後低溫逐步回升，各地早晚溫度約16到19度。

白天高溫也會日漸回升，明天約23到27度、後天25到29度，下周二東北季風增強，北部高溫降至23到24度。而周三、四高溫東半部23到25度、西半部25到28度，早晚輻射冷卻影響也變小。至於輕度颱風「杜鵑」水氣越來越少，對台灣的間接影響機率也已降低。