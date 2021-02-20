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案情大逆轉！彰化試車自撞釀2死…男大生「酒測值1.0」認：是我開的

▲▼彰化和美試車2死。（圖／民眾提供）

▲彰化和美試車釀2死事故。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣和美鎮15日凌晨1時30分許發生一起死亡車禍！據了解，當時為27歲周姓駕駛、23歲詹男、22歲杜姓男大生間的朋友聚會，3人共乘一車，不料，卻疑似在試車過程中自撞護欄，釀成周男、詹男被拋飛車外慘死的事故。杜男則受到極大的驚嚇，酒測值達每公升1.0毫克，事後才坦承是他酒駕釀禍。

▲▼彰化和美試車2死。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲由於高速自撞護欄，車體慘撞成V型，車內3人2死1傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

回顧整起事發經過，當時車內3人疑似要試車，卻因不明原因高速自撞護欄，導致周男、詹男被拋飛車外當場身亡，警方到場時發現，杜男受有輕傷、飽受驚嚇，所幸意識清楚，經檢測後發現，杜男酒測值高達每公升1.0毫克。

事後杜男坦承，自己才是駕駛，當時周男坐在副駕駛座，詹男則是坐在後座左側，分別與周男、詹男的家屬先允諾賠償30萬元，17日以25萬元交保候傳。

由於事發地點距離詹家不遠，詹妻剛從超商返回家中，突然聽到一聲巨響，沒想到卻目睹丈夫殞命，當場情緒潰堤。詹母難過地說，兒子高中畢業之後就去當兵，在空軍防空暨飛彈指揮部擔任下士，原本11月就要退伍，如今卻意外身亡。

而周姓車主的妻子也表示，「他跟我說約來認識新朋友」，14日晚間還有收到丈夫傳來的訊息，是他們聽汽車引擎聲的影片，後來時間晚了就去睡覺，哪知道會在睡夢中接到死訊，這才急忙趕到彰化處理後續事宜。

周妻透露，她和丈夫是做網拍起家，出事的百萬轎車是2014年2月出廠的，新車價約200至250萬元，「他只說要外出跟朋友吃火鍋」，沒想到就這樣一去不回。

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