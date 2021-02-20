江啟臣表態爭取連任　朱立倫：每個愛黨的人都責無旁貸

▲國民黨主席江啟臣宣布競選連任。（圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣20日宣布要爭取連任後，新北市前市長朱立倫表示，任何人願意替國民黨做事，都應該肯定，每一個愛黨的人都要有這種責無旁貸的心，暗示自己對於替扛起國民黨重任也是責無旁貸。

江啟臣上午於臉書發出《江啟臣參選宣言》，表態爭取連任，將為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

他下午出面受訪，表示2022地方選戰馬上到來，希望能夠先打下勝選基礎，2024會全力找出能夠幫國民黨贏回政權、重返執政的人選，這是最重要的工作，自己則不會考慮參選。至於其他有意參選的黨員，他說，每個候選人條件、背景，甚至目標都不同，也有自己的考量，他決定爭取連任，完全是自己的想法。

江啟臣表示，其他人選與不選黨主席、如何參選、參選後要做什麼他都尊重，但他會按照自己步調走，國民黨的黨內民主就是良性、公平競爭，他樂見黨內民主的發展。民意顯示，國民黨已經走在正確道路上，因此他會勇於接受挑戰，爭取黨主席連任，繼續深化改革工作，若有機會當選，會帶領國民黨打贏2022選戰，打好基礎，2024年選舉重拾民心、重返執政，讓中華民國有更美好的未來。