韓國瑜YT開新節目！陳其邁送祝福：韓市長新年快樂、主持快樂

記者許宥孺／高雄報導
高雄前市長韓國瑜遭罷免8個月後，近期不斷更新社群，外界揣測他可能預備重返政壇，19日晚間，韓國瑜還大動作更新臉書封面、大頭貼，宣布將在YouTube頻道推出「韓先生來敲門」系列影片，表示要用公益來謝票。對此，昔日對手、高雄市長陳其邁聞聲也道恭喜，希望韓市長「主持節目快樂」。
▲韓國瑜臉書大更新，宣布將在YouTube開設新節目「韓先生來敲門」。（圖／翻攝韓國瑜臉書）
韓國瑜說，「2020年，我們經歷了相當辛苦的一年，我一直不斷思考，自己還能為這片土地、為辛苦的百姓做些什麼？雖然卸下公職身份，但就像我曾說的「莫忘世上苦人多」，與你們站在一起，一直是我不變的初衷。我發現，能夠回饋社會最好的方式，就是身體力行，親身走遍每個角落、傾聽每個需要幫助的聲音。」
韓國瑜同時宣布，自20日起將推出「韓先生來敲門」系列影片，要為大家敲開庶民溫暖良善的門，堆疊感恩，使生命更加豐富，凝聚溫良善意的微光成為巨大的太陽。20日中午果然推出第一集預告《小林村的浩劫》。
韓國瑜表示，11年前，莫拉克颱風來襲，使小林村東北側的獻肚山不堪豪雨而走山，夾帶大量泥沙沖入楠梓仙溪造成潰堤，一時間大地動搖，土石流及洪水急流而下，村人們來不及撤離，整個村落不幸被淹沒。11年後，倖存村民們在巨大痛苦後重新振作，移居杉林建立了「日光小林」社區，重新扎根成為他們勇敢生活的地方。
高雄市長陳其邁20日上午巡視壽山動物園，媒體提問，關於前韓市長最近動作比較多，又在YouTube開新頻道，甚至據說他可能要復出問題，陳其邁也送上祝福：「恭喜，很好，希望韓市長新年快樂，主持節目也快樂。」
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