高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」　無婦產科就診記錄

▲罔腰18日突在IG公布孕照，宣布懷孕12周。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

網紅「罔腰」18日在IG上PO出露肚照，還附上高醫檢驗單和超音波照，可看到寶寶已經12周明顯成型，她寫道：「最近不太跟朋友出門的原因，準備閉關。」引起網友譁然，質疑她沒有子宮如何能懷孕？對此，高醫婦產科醫師、不孕症醫師也出面表示，腹腔懷孕最後恐致血管破裂，導致死亡，理論上沒有子宮、卵巢，幾乎不可能受孕，這情況電影情節才可能有。

▲高醫出面駁斥，無子宮、卵巢幾乎不可能受孕。（圖／記者吳奕靖攝）

高醫生殖醫學科主任蔡英美表示，就目前醫學報告，變性人是雙性人，女生有子宮的話，也許能藉由人工生殖來懷孕，但是目前來講，台灣技術已可行，但是法律尚未通過，所以病歷上所講的，台灣應該是不會發生才對。

有婦產科醫師批評，腹腔懷孕是鬼扯。對此，蔡英美解釋，腹腔懷孕就是子宮外孕，胚胎著床在腹膜上，由腹膜血管來供養小孩，但是腹腔空間不夠，所以最後血管會破裂、大出血，而且恐致死亡，這情況應電影情節才有。

▲罔腰PO出的檢驗單為腹部超音波，非婦產科超音波。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

高醫婦產部部長龍震宇表示，「經查證，無罔腰在院內婦產科的就醫紀錄，也無相關超音波檢查」，至於罔腰PO出的寶寶超音波影像，看起來也不像是高醫的紀錄，至於是否向網腰提告？龍震宇表示，會請法律顧問再研擬協商。

龍震宇指出，理論上沒有子宮、卵巢，要懷孕可能性微乎其微，但罔腰PO出的寶寶超音波照，目前看來確實子宮有胚胎。一般變性人單純是外陰部生殖器官，沒有移植子宮，幾乎是不可能受孕，所以用腹部代替子宮受孕，機會微乎其微。

龍震宇強調，高醫雖是南台灣第一家有申請研擬子宮移植人體試驗，不過目前著手試驗中，還沒真正進行手術，因此也沒有收費情形。