名醫直斷罔腰懷孕是假的！曝男變女懷孕3條件　但全世界無先例　

▲罔腰無預警宣布懷孕，婦產科醫師點出變性人懷孕3條件。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

網紅「罔腰」18日在IG上PO出露肚照，無預警宣布懷孕，她還附上高醫檢驗單和超音波照，可看到寶寶已經12周明顯成型，引起網友熱議。高醫婦產部長龍震宇也點出3個變性人懷孕需具有的條件，直言男女原生結構本不同，男變女變性人「不可能懷孕」。

高醫婦產部部長龍震宇表示，若以罔腰變性狀況來說，第一應先採子宮移植，接著移植卵巢才可能受孕，且前提是賀爾蒙必須注射很多，整個孕程賀爾蒙、黃體素必須要足夠，劑量要很高，但最關鍵的是，罔腰是變性人，體內沒有可懸吊子宮的韌帶，目前要移植是「不可能」，因此罔腰懷孕絕對是假的！

▲高醫婦產部部長龍震宇、高醫生殖醫學科主任蔡英美。（圖／記者吳奕靖攝）

龍震宇接著說，一般女性接受子宮移植，體內雖無子宮，但體內原先仍有可懸吊子宮的韌帶，手術才可接得上去，但若是男性接受子宮移植，體內也沒有支架可裝，難度非常高。

龍震宇表示，目前全世界接受子宮移植手術的案例都是女性，並沒有子宮移植到男性體內的個案，因為原生結構就不一樣，幾乎是沒有人做過。

高醫生殖醫學科主任蔡英美說，腹腔懷孕就是子宮外孕，胚胎著床在腹膜上，由腹膜血管來供養小孩，但是腹腔空間不夠，所以最後血管會破裂、大出血，而且恐致死亡，這情況應電影情節才有。

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