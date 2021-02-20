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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／韓國瑜YT敲敲門復出　罷韓大將8字酸爆：神龍擺尾窮途末路

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市前市長韓國瑜在去年6月被罷免後相當低調，但是就在沈寂8個月後宣告即將要復出，同時還會成立YT頻道《韓先生來敲門》；被稱為「罷韓大將」之一的高雄市議員黃文益面對韓國瑜要重出江湖，先是說：「樂觀其成」，不過隨後以武俠小說武功降龍18掌的最後一式「神龍擺尾」酸爆韓國瑜是「窮途末路」。

▲▼韓國瑜臉書大更新。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜沉寂好一陣子，最近有復出跡象。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

他一直都在人生大驚奇！聽到記者要詢問韓國瑜復出，高雄市議員黃文益第一時間先脫口而出，隨後說：「他的政治生涯早就斷了，只是他個人沒有領悟、沒有決心，我認為他在整個台灣政治生命已經沒有了，可以說是窮途末路，但是總是要神龍擺尾一下，試探自己還有多少支持者，但是我不認為他符合人民期待，人民對他的失落感已經在罷免時候一一顯現，人民對他不會有期待，反而是他沒有認清事實而已。」

▲陳其邁陣營發言人黃文益 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員黃文益 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

黃文益表示對於他的復出是樂觀其成，而且一點也不意外，因為韓國瑜在市長這一役可以是人生最風光，所以遭到罷免之後，是不會罷休的，復出僅只是早晚而已，況且這次復出應該是劍指總統大位或是國民黨黨主席的位置，但他質疑現在會追隨韓國瑜的人還有多少？

黃文益也勸韓國瑜：「是不是在政治生涯的最後一段，去消耗政治影響力，請他也要三思而後行，時事已經不同了，如果還要想像以前那一套，用唬弄的方式、喊口號的方式來吸引大批人民去追隨他，是不太可能，是要拿出實力，如果他的實力是獲得人民認可，我會尊重所有民意的決定。」

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