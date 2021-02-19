獨／罔腰揭「就診高醫真相」：肝功能抽血　貼男友摸肚照反擊 　

▲罔腰澄清，今日到高醫是做肝功能檢查。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

網紅「罔腰」18日在IG上PO出露肚照，還附上高醫檢驗單和超音波照，可看到寶寶已經12周明顯成型，她寫道：「最近不太跟朋友出門的原因，準備閉關。」引起網友譁然，質疑她沒有子宮如何能懷孕？而她PO出的檢驗單顯示，就醫地點就在高醫，稍早院方也出面駁斥，並無罔腰在院內婦產科就醫記錄。對此，罔腰也親自回應了！

▲罔腰。（圖／翻攝自Instagram／wen810615）

「我來高醫是回診肝功能問題！」罔腰表示，稍早已經在高醫完成抽血。記者繼續追問，不過罔腰則說，還要跑別家醫院，因此不便再多說。

高醫公共事務室主任詹德富、婦產科醫師強調3點，台灣沒有任何一間醫院進行無子宮受孕的人體實驗，從罔腰PO出的醫院檢驗單來看，那是腹部超音波，非婦產科超音波，且臨床實驗通常都不收費，因此不可能向罔腰收取天價費用。

詹德富表示，罔腰確實有到高醫看診，但那是肝膽腸胃的超音波檢驗單，並非院內婦產科的超音波，再者，人體試驗委員會單子都會有特定的LOGO，但從罔腰PO出的單子並沒看到，所以並不清楚她是參加哪一項人體試驗。詹德富再次強調，高醫並沒有這樣的人體試驗，研判她可能拿其他的試驗同意書。

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