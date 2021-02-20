持修「婚禮高雄場」二度延期…都是疫情害慘他　衛生局說話了

▲持修 《以結婚為前提》音樂會2度延期。（圖／記者黃克翔攝）

記者許宥孺／高雄報導

金曲新人持修原定在1月24日於高雄舉辦「以結婚為前提」演唱會，但當時因本土疫情爆發，當時他宣告只好將「婚禮」延期到2月21日，沒想到就在「婚禮倒數第2天」，彩排時接到高雄衛生局通知，希望21日演唱會延期或取消，他只好再度宣告延期。對此，衛生局表示，由於活動特性，並考量參與人數約1300人以上、室內擁擠等限制，活動風險控管難以落實，不得不建議主辦單位再延期，也感謝主辦單位的體諒與配合。

持修19日晚間在臉書發布緊急公告，表示總彩到一半，突然接到高雄流行疫情指揮中心的通知，希望高雄場延期或取消，「整個團隊其實都已經花了非常多時間來準備…大家甚至在年假期間都非常小心的保持著很好的狀態。還有禮拜天要來看我們的大家，我知道很多人都是訂好交通甚至住宿的，真的非常非常對不起。」

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「對不起，身為真男人一定會想辦法補償各位的！」持修說，因為實在太突然，所以高雄場後續的狀況，會儘快向粉絲更新，畢竟整個團隊的時程都被打亂了。持修也強調，退票和所有的補償絕對會給大家。

▲持修 《以結婚為前提》音樂會彩排，嘉賓魏如萱-持修。（圖／記者黃克翔攝）

高雄衛生局表示，對於高雄流行音樂中心舉辦持修「以結婚為前提」演唱會，衛生局於2月6日起多次輔導對應之防疫措施。然而囿於舉辦活動特性，並考量參與人數約1300人以上、室內場地擁擠等限制，因爲活動風險控管實難以落實，故於19日不得不建議主辦單位再延期，以確保高雄市社區防疫部署。

衛生局說，感謝主辦單位的體諒與配合，也感謝為了配合防疫需求而改變活動安排的朋友，所有努力與不便的目的就在於期待疫情緩解後的美好生活。衛生局強調，目前國內社區仍存在相當風險，需要積極防疫作為，呼籲民眾仍須遵守個人衛生防護規範，未來亦會遵照中央流行疫情指揮中心指示視疫情風險滾動式修正相關防疫強度。

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