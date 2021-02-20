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慧眼看天下／電話外交 拜習隔空過招各談各的調？


新聞節目中心／綜合報導

1月20日剛上任的美國總統拜登真的是很忙，除了繁瑣的美國內政要處理、還沒全員到齊的內閣人事要傷腦筋，現在還得撥空跟世界各國元首「煲電話粥」，套套交情，順便跟全世界證明他真的跟川普很不一樣，但是同樣是外交電話，同樣聊的是幕僚準備好的劇本，一個電話會談還是多少能看出拜登的喜好跟重視，《慧眼看天下》第135集，就邀請到台灣智庫副執行長董思齊教授以及東海大學日本研究中心主任陳永峰教授，與主持人黃寶慧一起分析，拜登的外交電話，到底透露出哪些微妙的玄機？

▲▼美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）

美中熱線vs美日熱線
儘管白宮方面表示找不到好時機安排拜登跟中國大陸國家領導人通電話這件事，但事先接到美國總統電話的人就比較開心嗎？1月底，日本首相菅義偉接到來自華盛頓的問候電話，可能感覺上會比較疲累吧！原因是高齡78歲的拜登因為體力的關係無法熬夜，所以只好拜託比較年輕但是也已經72歲的日本首相菅義偉辛苦一點，在凌晨時分來個熱線你和我，這一聊雖然只有半個小時，但也因此讓菅義偉演出上班遲到這種冏事，對於日本很有研究的東海大學日本研究中心主任陳永峰教授就認為，這通電話菅義偉多半也只是照劇本演出，但表演還是有待加強，可即使這種外交電話都是幕僚們事先套好的招，但是主角上場演出，如果不到位，有些太戲劇化的設計其實能免就免了吧！

倒是拜登另一通的外交電話，不論是上演的時機、演出的長度、安排的橋段，都達到世界級的吸睛效果，只是事後外界的影評普普通通，就不知道主角們是否滿意了。

美國總統拜登選在華人十分看重的農曆年除夕這一天，撥通電話給習近平拜早年，美中這一場電話外交戲演了足足兩個小時，拜登應該是滿意自己的演出，但是北京當局是否也認為這是一場值得大力宣傳的好戲，恐怕美中想得不太一樣。根據台灣智庫副執行長董思齊教授的分析，拜登就任之初，白宮發言人莎琪提到，拜登願以戰略耐心來看待中國大陸的挑戰，這當中使用的「戰略耐心」最早是歐巴馬用在處理北韓問題時提出的，但是這一套戰略其實完全不適用在中國大陸身上。

董思齊教授觀察到拜登最初進行電話外交的幾個國家，其實都是基於同盟戰略的考量，尤其是在歐洲盟友部分，當確認大家對待中國大陸的態度後，才決定跟習近平演出這一場不得不演的外交電話大戲，在這一場長達兩小時的大戲裡，董思齊認為拜登是對習近平亮出他的底線，「人權、民主」依然是神聖不可冒犯，而不得不配合演出的習近平，也還是老調重彈，「內政問題也不容他國干涉」，看來美中的問題不是要不要回到過去，而是在全球「抗中」主旋律不變的情況下，美中如何在模糊地帶找出一條大家都可以妥協的路走下去，還有如何處理卡在美中之間最關鍵的台灣問題，也考驗著美中兩位領導人的耐心與智慧。

▲▼南韓新冠疫情漸不樂觀，專家擔憂恐掀第4波全國性感染潮。（圖／達志影像）
▲南韓新冠疫情漸不樂觀，專家擔憂恐掀第4波全國性感染潮。（圖／達志影像）

熱錢燒出的繁華榮景 灰燼模糊了社會底層的真實!?
面對美元走弱跟新冠疫情肆虐，全球政府為了救經濟，不得不選擇印鈔票，但是紓困方針下打造出的海市蜃樓到底人民有沒有感，從近幾個月日本跟南韓陸續傳出的社會現象來看，學者們都是擔憂的。以日本來說，陳永峰教授提出日經指數衝上三萬點，但日本慈善團體點出的「日本中產階級正在瓦解中」的言論，他是高度讚同的，因為疫情的影響，讓本來就沉重的社會問題變得更讓人民難以負荷，像是家暴虐兒案件，都因為施虐者長期在家，受虐者無處可逃，從以前幾小時的受虐到現在全天候二十四小時的面對，很多不堪負荷的婦女跟孩童不得不走上輕生一途，因為貧窮而導致亂象叢生的治安問題，更凸顯日本公務員的應變能力有待加強。

至於南韓，近期更是傳出一份調查，有高達75%的青年想要逃離南韓，這使得原本人口已經出現出生跟死亡黃金交叉的南韓處境更加堪憂，董思齊教授認為，南韓的社會問題由來已久，文在寅當上總統之後也一直在積極處理這些問題，但無奈新冠疫情造成全世界的衝擊，南韓想要扭轉民生頹勢，目前也只能從大處著手，以現階段南韓力推的數位新政跟綠色新政來說，方向正確，但要立即見效確有難度，這也是造成南韓民眾短時間無感的主因。

▼完整節目內容，將會於02月20日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。
▲▼慧眼看天下第135集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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