脫北者被監視器拍到4次...南韓軍方「當沒看到」　他辯：狼來了！

▲南韓江原道高城郡位於東部沿岸，因地形影響，在邊境監視上有其死角。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓江原道高城郡16日傳出一名年約20歲出頭的北韓（朝鮮）平民男性，穿著潛水服與蛙鞋，疑似從北韓搭乘木船脫逃至日本海（兩韓稱東海）管制區域後登陸上岸，在南韓境內徘徊3小時才終於被逮捕。不過南韓軍方在此事後，被外界質疑警戒過於鬆散，因為該名脫北男的身影被監視器捕捉到至少4次，且警鈴也有響起，然而卻因為「狼來了」案例過多，才導致軍方錯失先發制人的機會。

根據《韓聯社》報導，南韓軍方長期以來耗費數千億韓元添購高科技監視警界設備，且過於依賴機器，相關人士昨（21）日便坦承，在脫北男子登上江原道高城郡的海岸後，其身影被監視器成功捕捉，而部隊況管理室的監控螢幕上，甚至已跳出「警告」視窗，不過時間僅維持5秒，才造成此次疏失。

南韓軍方人士表示，「北韓男性登上海岸時，狀況管理室維持著正常的勤務體制，監視要員全醒著、並沒打瞌睡，而該名北韓男子被監視器發現後，警報器在運作上也十分正常。」

▲去年11月，也曾有北韓20多歲男子越過鐵柵欄，來到江原道高城郡的事件。（圖／達志影像）

不過，南韓軍方也隨即坦承，高科技監視設備的添購，根本無法加強控管邊境，因為受到地形與氣候影響，處於東海岸的高城郡時常颳起強風，只要有任何風吹草動，包括強風吹拂造成攝影鏡頭晃動、鳥類飛入，都會使螢幕跳出警告視窗、警鈴作響，部隊內平均每1名監視兵得負責察看9個監控螢幕，若警鈴到處亂響，根本沒有人手應付。

對此，南韓軍方部分人士建議，邊境應配置搭載人工智慧的警戒監視設備，針對東海岸在地形上的死角加強監控，並且能夠分辨鏡頭所捕捉的物體移動是否為人類。

另外，根據韓媒《News1》報導，脫北男子在逃亡時，明明已闖入民間人士管制區域，且位於豬津檢哨站500公尺前，軍方卻仍不為所動，且該地好幾處監視器清楚拍下該名男子站在紅綠燈前的模樣，使得陸軍第22師團再度背負罵名。

據悉，去年11月初才有一名來自北韓的20多歲機械體操選手，靠著體型矮小等優勢，越過層層柵欄與鐵網，加上邊境警報器並未作響，成功進入南韓江原道高城郡。

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