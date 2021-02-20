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罔腰宣布懷孕...陳其邁批「太扯」！高雄衛生局派員進高醫調查　

▲罔腰曬孕照宣布懷孕12周。（圖／翻攝自罔腰IG）

▲罔腰曬孕照宣布懷孕12周。（圖／翻攝自罔腰IG）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

變性人網紅「罔腰」18日曬出寶寶超音波照，宣布懷孕12周引起社會關注，醫界紛紛質疑，沒有子宮如何懷孕。高雄市衛生局表示，今天將會派員到高醫調查，罔腰是否有進行子宮移植人體試驗，若她設籍高雄，將會進行約談。市長陳其邁被問到此事，也痛批「太扯」，希望罔腰能說清楚。

高雄市衛生局醫政科長陳建榮表示，昨日已和中央研商，由於涉及到人體試驗管理辦法，因此今天已經派員到醫院，針對醫院是否有收治這類患者、執行相關人體試驗手術，會進行查證，若有違反相關規定的話，因人體試驗管理辦法裁處權責在中央，高雄衛生局會移送至中央處辦。

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▲高雄衛生局醫政事務科長陳建榮。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄衛生局醫政事務科長陳建榮。（圖／記者吳奕靖攝）

陳建榮表示，就目前了解，罔腰的戶籍地並不在高雄，但今天會到高醫訪視她所留下的聯繫資料，做進一步追查，並了解該手術是在哪一家醫院施作。若罔腰為高雄市民，將會進一步約談，了解張貼文章目的是否涉及到招攬醫療業務、醫療廣告部分，若查證違法屬實，依醫療法84條可開罰5萬至25萬元。

「罔腰談的內容是比較扯了一點！」陳其邁說，台灣的人體試驗法都有相關法律的規定，子宮移植的部分也還在試驗階段，那她到底是也不是申請醫院申請的個案，恐怕會有違反人體試驗法相關的法律規定，詳細還要查清楚。

陳其邁又說，子宮外孕那更是很多的我們過去在醫院的這種腹部急症會有生命的威脅，因為很容易破裂，很容易內出血，真的是非常危險的一個動作，所以我覺得應該要說明清楚，尤其在醫療專業這個部分不要做錯誤的示範。

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