家住高雄「突遭調職台北」…月薪7萬女處長提告！家樂福敗訴

▲在高雄知名量販店工作超過20年的劉女，一日突被公司告知調職台北，提告勝利獲償。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

在南部家樂福任職22年，且月薪已達7萬餘元的劉姓女子，2019年3月間突收到主管電子郵件通知，要她隔月起即調至台北總公司上班，劉女因擔心日後生活將多出許多額外開銷，也無法經常陪伴在南部的母親，在經多次調解失敗後決定上法院提告。台北地院審結裁定公司違反勞基法，判家樂福需給付劉女29萬餘元損失，並按月支付她1萬4799元補貼費用，直到公司將劉女調回高雄為止。全案仍可上訴。

劉女自1997年起任職於家樂福，歷經多年從收銀員一路升職至財務部內部稽核處長，她表示自己工作期間曾接受多次命令變動工作地點，但仍限於嘉義、台南、高雄等台灣南部範圍的門市，所以她才會在高雄市置產、生活，並奉養母親逾20年，怎料公司2019年間完全沒有事先與她商量，3月間就貿然要求她調往距離高雄350公里以外的台北市，導致她生活驟變，開銷劇增，更無法經常陪伴照顧母親。

劉女表示，她在接到命令後曾向內部申訴，但沒有結果，遂於4月間至高雄市政府勞動局申請勞資爭議調解，無奈後續的2次調解均不成立，她因此被迫先到台北總公司報到任職，由於之後又向台北勞工局申請調解仍不成立，故決定提告。

法庭上，劉女主張公司的調職命令違法，要求公司應給付她調職20個月來，她在台北生活而受有的額外支出，經計算後包括交通、租屋、生活開銷等，每月總計1萬4799元，20個月為29萬5980元；另除非公司把她調回高雄，否則每月仍須按月支付1萬4799元作為補償。

對此，家樂福則指出，他們2018年起是因應總公司全球政策作調整，而有調整組織及縮編員工的必要，當時劉女有要表達如不降低薪資、有轉調至總公司服務的意願，公司才因此將她調至台北，以使劉女不受資遣，同時也有提供1個月薪資作為搬遷補助，整個過程均是「資遣勞工之迴避資遣型調職」，應屬合法。

台北地院審理時認為，根據家樂福所提出的內部稽核組織圖，實在難看出公司有縮編員工的必要，且公司將劉女從高雄調至台北，二地相距甚遠的情況下，本應提供必要的協助，包括通勤成本、住宿津貼、生活津貼、安家費等，但實際上家樂福卻僅提供1次性的搬家津貼，補助顯有不足，故判定此調職命令違反勞動基準法的規定，劉女請求補償有理由。

法官審結認為，家樂福應賠償劉女調職20個月來的損失，以通勤往返的高鐵費以及生活基本支出做計算，每月1萬4799元是合理的，20個月則為29萬5980元；另家樂福自2021年2月起每月仍須持續支付，直到劉女被調回高雄為止。全案仍可上訴。

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