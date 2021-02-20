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買疫苗繞過上海復星引爭議　陳時中首曝「是BNT主動聯繫」

▲▼0205中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣購買輝瑞／BNT疫苗一波三折，繞過大中華區總代理上海復星與原廠BNT直接接洽引起部分質疑聲浪。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日揭露，在東洋、雅各臣等代理破局之後，是BNT主動與我方聯繫，「既然總公司和我們談，那就和他談」。

購買BNT疫苗必須面對的是其大中華區總代理為上海復星，不過指揮中心後來直接與BNT原廠洽談，繞過總代理的動作被外界質疑是政治考量。

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衛福部次長石崇良上午面對此問題受訪回應，全球疫苗採購都是以國家的立場來洽商，「我們直接和原廠接洽，完全符合現在的趨勢」。

陳時中下午也回應，我方從去年3~6月就開始對國際間可能生產疫苗廠商進行聯繫，接下來就與輝瑞／BNT談，後來東洋、雅各臣各自來談且破局之後，又接獲BNT主動聯繫，討論合約如何繼續進行，「既然總公司跟我們談，當然就跟他談，這時我們心也比較定，主要就是跟總公司來談的關係」。

指揮中心去年12月底公布我方洽購2000萬劑疫苗，其中有500萬劑未公布廠牌的疫苗，陳時中近日才坦言正是BNT（與輝瑞共同研發）疫苗，合約簽訂在即但卻受「外力介入」遭到攔截，我方已經把合約簽好送去，對方遲遲沒有簽回來，這也被外界認定有中國打壓。隔日BNT發出信件聲明「打算向台灣提供我們的疫苗」；陳時中後續則表示，希望把本來合約繼續完成。

在此之前，去年9月至11月間國內分別有東洋、雅各臣兩業者與指揮中心接洽代理BNT疫苗，但結果分別因為因為授權文件效期內多次商討無法合意以及沒有授權文件因素，無法持續談下去。

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