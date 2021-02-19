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社會 社會焦點 保障人權

春節沒人！獨臂大盜不手軟「新北狂偷9店」　犯罪筆記本首曝光

記者陳豐德／新北報導

宜蘭地區一名獨臂陳姓慣竊，去年7月才剛假釋就重操舊業，農曆春節前後就在新北市犯下9起闖空門竊案，新莊警分局組成專案小組透過分析，鎖定他落腳在三重，18日專案員警前往埋伏，順利緝捕陳嫌到案，還搜出他精心製作的「犯罪筆記本」，裏頭詳細記載了犯案路線、預定下手目標，讓他百口莫辯。

▲▼獨臂大盜春節前後新北狂偷9店家。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲獨臂大盜春節前後新北狂偷9店家。（圖／記者陳豐德翻攝）

陳姓慣竊（52歲）去年剛從監獄假釋，但他卻沒定期至警局報到，此外他又向地下錢莊借錢積欠債務，因此鋌而走險，決定再走回頭路`。今年1月起他陸續觀察新莊及永和一帶的店家，犯案前他都會仿效電影「鬼計神偷」裡的男主角勞伯狄尼洛，觀察地形並做犯罪筆記，包含「防火巷在哪」、「這一戶的門鎖容易撬」，將選定的清單記載在他的犯罪筆記本內。

陳嫌利用晚間及春節店家打烊時登門行竊，絲毫不擔心闖空門被撞見，監視器畫面拍下，獨臂大盜當時鬼鬼祟祟進到髮廊內，嘴巴還咬著手電筒，東翻西找，破壞門鎖潛進店家後大肆搜刮財物，他犯案只靠騎鐵馬跟步行，增加警方追緝難度，新莊地區就陸續有髮廊、診所、服飾店、乾洗店、生技公司等6店家遭竊。

▼陳姓慣竊都利用腳踏車代步，提高追緝難度。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼獨臂大盜春節前後新北狂偷9店家。（圖／記者陳豐德翻攝）

由於他只偷店內現金，店家放在抽屜內的紙鈔零錢全都被他搜刮一空，初步清點共得手2萬5千餘元，犯案後他把現金拿去吃喝玩樂，在診所內偷來的2只手錶則是留著，新莊警分局透過分析，鎖定他出沒在三重一帶，偵查隊幹員在附近埋伏了2天，18日中午順利逮人。

陳男坦承自己犯下多起竊案，員警帶他回到住處搜索，在屋內搜出犯案工具破壞剪、鐵撬、切割器、鐵鎚、手電筒、十字起子、頭套及犯罪筆記本等證物，罪證確鑿；翻開他的筆記本，上頭清楚記載「對面大樓小路進入」、「市場診所(未看)」、「要看有沒有空間」把觀察過的目標都清楚寫下。

警方另外查出他在永和地區也犯下三起竊案，被移送時頭低到不行，由於他去年才假釋出獄，如今又犯下重罪，遭法官裁定收押，他的假釋也很可能會被撤銷，剛過完農曆新年，又得回到牢裡好好反省。

▼五金百貨買的10元計算紙成了他的犯罪筆記本。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼獨臂大盜春節前後新北狂偷9店家。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼潛入店家後他手咬手電筒單手行竊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼獨臂大盜春節前後新北狂偷9店家。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方搜出的犯罪工具等贓證物。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼獨臂大盜春節前後新北狂偷9店家。（圖／記者陳豐德翻攝）

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