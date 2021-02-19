海山警新任所長布達　分局長李忠萍勉「人民最大、基層優先」

▲海山警分局新任所長布達，分局長李忠萍勉「人民最大、基層優先」。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／新北報導

新北市政府警察局海山警分局於19上午11時在新海派出所辦理新海派出所所長楊仲景佈達典禮，與會蒞臨貴賓有市議員王淑慧、民意代表服務處的主任、警友站站長及各里長、民防、義警、義交、義刑及志工等民力團體等多人到場觀禮。分局長李忠萍表示，新到任所長要秉持著局長「人民最大・基層優先」的理念，不遺餘力為地方上的治安、交通努力，對於所轄地區應無縫接軌落實警政工作，一同為板橋市民打造良好的居住環境。

▲民意代表服務處主任、警友站站長及各里長、民防、義警、義交、義刑及志工等等多人到場觀禮。

新海派出所新任所長楊仲景是警察專科學校23期，2006年10月畢業時分發到台北縣時，第一個單位就是新海派出所，對於刑事偵查與查緝犯罪極有心得，仍利用繁忙的工作空檔，努力進修充實自我，後來也順利地考取中央警察大學派任巡官。他表示，新海派出所是他從警的原點，能夠再回到這裡，除了會保持從警的初衷，更會善盡警察職責，秉持基層優先的精神，專注本職，全心投入治安與交通工作。

海山警分局長李忠萍表示，新海派出所所屬同仁，要給予新任所長最大的支持，並秉持局長理念「人民最大・基層優先」的理念，不遺餘力為地方上的治安、交通努力，警察工作要做好，一定要聽市民的意見，志工、民防、義警，都是警察的好夥伴，讓我們大家一起為新北治安努力，打造一個「安居樂業」的新北市。

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