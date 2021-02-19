快訊／恐怖！萬里5小時2猝死　男釣客「身體怪怪的」倒海邊瞬斷氣

▲萬里一日2起釣客猝死！男釣客突胸悶身體不適 返途中「碰」倒草叢猝死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區一日發生2起釣客猝死案！19日上午一名80幾歲男釣客，突然覺得胸悶身體不適，躺在岸際邊礁岩休息，附近釣客驚覺不對勁，靠近前往查看，發現男子已無生命跡象，送醫急救仍告不治。沒想到事隔不到5小時，下午4時許，一名59歲李姓男子欲前往海邊釣魚，突然身體不適往回岸邊走時，突然倒在路邊草叢中，民眾見狀聯絡119，救護車將人送往台大金山醫院急救後仍宣告不治。

▲李男走到海邊時，突然覺得身體不適，往回上坡坎走回時，突然倒在路旁草叢中猝死。

據了解，59歲李姓男子家住新北市汐止區，下午騎機車前往新北市萬里區明光碼頭（靠近核二廠進出水口）下坡坎到海邊釣魚，李男走到海邊時，突然身體不適，往回走上坡坎時，突然倒在路旁草叢中，已無生命跡象，民眾見狀趕緊撥打119，緊急將人送往台大金山醫院急救後仍宣告不治。目前轄區警方已通知家屬並調查釐清死者確切死因。

同日上午一名年約80幾歲男子19日上午11時到新北市萬里區駱駝峰附近岸際邊釣魚，男釣客突然覺得胸悶身體不適，就直接躺在岸際邊礁岩休息；附近釣客驚覺不對勁靠近前往查看，發現男子已無生命跡象，民眾馬上聯絡119，救護車將人送往台大金山醫院急救後仍宣告不治。死者身上並無任何證件可查驗身份，目前轄區警方已介入調查，釐清死者確切死因及身份。

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