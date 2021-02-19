蔡政府國安人事大異動　殲16、殲轟7等9架共機大肆擾台

▲殲-16機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

總統府19日宣布國安團隊新人事，國防部19日晚間表示，4架殲-16機、4架殲轟-7機、1架運-9通信對抗機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控，這也是共機自從農曆春節過年以來連續第6天繞台，總共累計16架次。

根據國防部公開資料顯示，共機自2月以來擾台累積達26架次，分別為2月1日運8反潛機1架次；2月2日運8技偵機1架次；2月4日運8技偵機1架次、運8電偵機1架次；2月5日運8反潛機1架次， 2月6日運8技偵機1架次，2月7日的運8反潛機2架次，2月8日殲16的2架次。

此外，還有2月13日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次，2月15日運8反潛機1架次；2月16日運8反潛機1架次；2月17日運8技偵機2架次；2月18日運8技偵機1架次；以及2月19日殲-16機4架次、殲轟-7機4架次、運-9通信對抗機1架次。

▲殲轟-7機。（圖／國防部提供）



總統府19日晚間召開記者會，宣布現任國安局長邱國正將接任國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員；另外，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長。

總統府發言人張惇涵表示，針對新一階段區域與國際局勢，以及後疫情時代下所牽動的全球政經變局，國安團隊將進行相應任務及部署的調整。張惇涵說，總統蔡英文在經過通盤考量，以及和行政院長蘇貞昌商議後，就新一階段國安團隊的任務與隊形，進行再部署。

▼國防部19日晚間發布即時軍事動態，共有9架共機侵擾我西南防空識別區（ADIZ）。（圖／國防部提供）



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