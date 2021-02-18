▲新北在乎市民交通日常，交通局長鍾鳴時：打造人本交通城。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，為實現新北市成為安居樂業的好所在，「人本交通」是交通施政不變的初衷，秉持把「市民的日常小事，就是我們的大事」的態度，打造符合未來潮流的新北人本交通城，迎領共享新秩序、打造新世代公共運輸系統。

18日新北市政會議由交通局進行專案報告，細數近兩年與市民移動生活最息息相關的交通施政成果，鍾鳴時指出，在「人本交通」上，道安會報嚴格管控人行道變電箱移置，還道於民；創全國之先、設置加大型行人號誌燈和行人早開、遲閉及行人保護時相，人車分流。

鍾鳴時表示，在板橋區文德國小、永和區永平國小試辦接送區智慧停車管理，將擴及有臨停接送需求的托嬰、托兒及托老等機構，因地制宜人性化設定短時停車格，預計於2022年底前完成設置，屆時將有32處242格車位，提供家長、家屬安心接送幼兒或長者。

鍾鳴時指出，因應資通產業發達，除了強化公共自行車系統升級，推動綠色共享運具亦是改善交通壅塞和環境的因應對策之一，因此制訂「新北市共享運具經營業管理自治條例」及「新北市共享運具經營業管理辦法」，預計3月全面上路。此外，為了鼓勵民眾使用公共運輸，YouBike將維持轉乘優惠措施，亦可落實使用者付費。

交通局更努力將大眾運輸使用率從26%提升到35%、公車路線從103條增加至340條，其中跳蛙公車、快速公車提供客製化路線服務；新巴士轉型市區公車是將有限資源做最大的運用；2135座智慧站牌超前達標。

鍾鳴時表示，A3國道客運轉運站已進入可行性評估，未來除了可提供民眾優質的客運轉乘服務外，更可解決長期以來重陽路客運臨停的干擾。原本鄰避型的公車調度站，未來將導入智慧、永續、綠能、共享的概念，180度翻轉成為新世代轉運站。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版