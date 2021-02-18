▲新北勞工局啟動勞退舊制專戶大清查，跨局處合作保障勞工退休金。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局2021年將啟動「勞退舊制專戶大清查」，確保適用舊制勞工領到退休金，並擴大輔導事業單位註銷專戶領回準備金餘款。勞工局今年除透過主動電聯、函文輔導，更進一步商請經發局協助，當事業單位臨櫃辦理解散或歇業登記，立即發放文宣提醒註銷專戶。勞工局期待透過跨局處合作，擴大保障同時儘速完成全面清查。

勞工局長陳瑞嘉表示，歷年審核註銷專戶領回餘款申請案時，發現仍有部分勞工，明明離職時已成就退休條件，卻未請求舊制退休金，一旦發現此類情形，勞工局會先要求雇主辦理給付，之後才會同意註銷專戶。經初步清查，新北市轄內尚有1萬8千多個勞退專戶，其中8千餘戶已無僱有舊制勞工，勞工局將列為優先清查對象，以維護勞工請求舊制退休金權益。

勞工局提醒，勞工申請退休時，除了請領勞保給付，也要確認是否符合申領舊制退休金條件。若適用舊制退休勞工發現離職時已達到退休條件，雇主卻未給付舊制退休金，應儘速向雇主提出申請，以免超過5年請求權期限，導致權益受損。若有任何疑義，可向新北市勞工局洽詢，電話：02-2960-3456分機6334～6350。

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