　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市圖汐止分館「開學收心操」　書法玩纏繞畫、看書展猜燈謎

▲新北市圖汐止分館「開學收心操」 書法玩纏繞畫、看書展猜燈謎。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖汐止分館「開學收心操」，書法玩纏繞畫、看書展猜燈謎。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館汐止分館20日特別推出免費的「書中有畫」創意禪繞畫書法課，透過結合書法與纏繞畫的創意活動，幫助孩子「收心」，重新找回學習步調，做好開學的準備，只要借書便可免費參加。另外，春節之後，緊接著便是元宵節，圖書館同時也搭配開學書展規劃了「看書展猜燈題」的元宵學習活動，讓學童可以從年節活動和閱讀中體驗學習樂趣。

新北市立圖書館表示，寒假延至2月22日開學，讓不少家長相當煩惱，汐止分館2月20日特別規畫結合書法與纏繞畫的「書中有畫」閱讀收心活動，以及開學書展，帶小朋友透過可以靜心與專注的書法與纏繞畫創作，讓注意力集中，身心安定下來，快速找回學習狀態，為新學期的開始做好準備。 

三重東區分館則邀大家書寫紓壓，另類收心操！年假結束，恢復日常規律生活作息及習慣的調適也是相當重要的。三重東區分館分館春季寫作班特別以「餐桌上的春天旅行」為主題，由曾任幼獅文藝主編，以及多次獲時報文學、聯合報、金鼎獎等文學獎項的作家吳鈞堯，與齊東詩舍執行長顏艾琳擔任導讀人，今年更特別邀請中國時報副刊主編盧美杏加入授課，將帶大家透過飲食文學輕旅行，體驗人生美味。

新北市立圖書館「人人三重寫作班」，從民國98年開辦迄今已逾12年，孕育不少市民文青，學員作品常見於各大報紙副刊，以及獲得各項寫作比賽的肯定，去年寫作班更有5位成員分別獲得大武山文學獎、林榮三文學獎、文化部後山文學獎、以及台中文學獎等獎項，成績亮眼。

新北市立圖書館指出，「餐桌上的旅行」2021年人人三重春季寫作班，將於3月份每周日下午開課，課程包括：3月7日 「吳鈞堯／旅遊與我的金門書寫」、3月14日「顏艾琳／馬祖與我的離島味蕾」、3月28日「盧美杏／品嘗−文學獎的美麗與哀愁」、4月11日「吳鈞堯／腳尖與舌尖−我們的踏訪故事」、4月18日「顏艾琳／吃了一座城−餐桌上的地味」、5月2日「吳鈞堯、顏艾琳／三重美味打卡趣」、5月16、30日「作品賞析」等，課程免費，即日起報名至3月6日止，歡迎對寫作有興趣的民眾踴躍報名參加。相關活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
喪父「想哭卻哭不出來」遭嗆不孝！她一脫口罩醫超心疼
快訊／大樂透1億元頭獎號碼出爐！春節大紅包85組別錯過
快訊／「台版死神」墜毀台東　中科院證實
福原愛嫁來台灣5年「要回日本了」　曝婚姻現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「三義之母」46年來接生逾萬名寶寶　賴勤英享耆壽96歲辭世　

視察中興國小校舍暨停車場工程　林右昌：提供孩子美術館級校園

影／部桃醫院重啟營運前夕大消毒　35名陸軍化學兵分層消毒

新北在乎市民交通日常　交通局長鍾鳴時：打造人本交通城

新北勞工局啟動勞退舊制專戶大清查　跨局處合作保障勞工退休金

新北3處保育區增訂採捕限制　強化維護漁業資源永續

新北市圖汐止分館「開學收心操」　書法玩纏繞畫、看書展猜燈謎

林右昌視察基隆轉運站工程　親率市府團隊為頂棚首支鋼柱鎖螺栓

台南市消防七大隊自辦遙控無人機訓練　提升科技救災專業技能

屏東家扶舉辦「銅板集愛，傳愛達人」活動　龜苓膏名店助學家扶兒

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

林依晨罕見開金嗓！飆唱《心理遊戲》　放飛自我超嗨…笑喊老公「張學友」

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

「三義之母」46年來接生逾萬名寶寶　賴勤英享耆壽96歲辭世　

視察中興國小校舍暨停車場工程　林右昌：提供孩子美術館級校園

影／部桃醫院重啟營運前夕大消毒　35名陸軍化學兵分層消毒

新北在乎市民交通日常　交通局長鍾鳴時：打造人本交通城

新北勞工局啟動勞退舊制專戶大清查　跨局處合作保障勞工退休金

新北3處保育區增訂採捕限制　強化維護漁業資源永續

新北市圖汐止分館「開學收心操」　書法玩纏繞畫、看書展猜燈謎

林右昌視察基隆轉運站工程　親率市府團隊為頂棚首支鋼柱鎖螺栓

台南市消防七大隊自辦遙控無人機訓練　提升科技救災專業技能

屏東家扶舉辦「銅板集愛，傳愛達人」活動　龜苓膏名店助學家扶兒

「三義之母」46年來接生逾萬名寶寶　賴勤英享耆壽96歲辭世　

生日送女友「八萬包包」！開箱瞬間崩潰：誰敢揹啦　內容物曝光

彭文正控蔡英文817萬票疑點　中選會嚴正駁斥：不可能作票！

海巡署艦艇增「TAIWAN」字樣　蘇起擔憂：台海衝突恐將劇增

不想開工？她偶遇「臭臉毛老闆」翻白眼賣菜　網笑：瞪到心裡發寒

樂天女孩全面參戰　領航猿主場12金釵輪番應援

男星凌晨遭女友控「買春ING」　故意吵架→找女人開房…挨譙渣男

快訊／大樂透1億元頭獎號碼出爐！春節大紅包85組別錯過

連日強震TOYOTA「9工廠暫停生產」　RAV4、Lexus暢銷休旅受影響

重機被移出停車格！紅車男爽停…他恐吞罰單氣炸　警方回應了

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

地方熱門新聞

防疫封廟？！　南瑤宮發聲明回應

韓國瑜選桃園市長？　藍營：民進黨說的

行車糾紛演變打人毀車警逮3人

春節上班首日白河警長帶班臨檢掃蕩

雲林古坑民宅氣爆　樓梯口發現焦屍

福斯新車款送第五年延長保固

美女檢察官國畫高手！辦案心細押7盜

放假遇女子「邊通話邊匯款」　秒通知波麗士

嘉義「百人倒垃圾」奇觀　影片超驚人

彩券掃描QR code　兌獎沒一秒知

環保局回收隊員回收撿到6萬餘現鈔

口嫌體正直！苗栗男遇警「絕對沒偷」腳卻說話了

台南市消防七大隊自辦遙控無人機訓練

帥氣新機車首駕「顧路」熱心女警追問：沒油？

更多熱門

相關新聞

新北3處保育區增訂採捕限制

新北3處保育區增訂採捕限制

為保育漁業資源，新北市政府針對萬里、瑞芳及貢寮等3處水產動植物繁殖保育區，公告自2021年1月1日起加強龍蝦、九孔及海膽等水產動植物採捕限制事項。

九份地震模擬分析　學者洪勝雄：全面檢視山坡地

九份地震模擬分析　學者洪勝雄：全面檢視山坡地

新北八里「3車併排撞」　後方車龍塞慘畫面曝

新北八里「3車併排撞」　後方車龍塞慘畫面曝

爬瑞芳古蹟「水圳橋」還摔下來！破壞橋面慘了

爬瑞芳古蹟「水圳橋」還摔下來！破壞橋面慘了

選8號果真「發」！　第三對夫妻檔刮中200萬加BMW

選8號果真「發」！　第三對夫妻檔刮中200萬加BMW

關鍵字：

新北圖書館書法

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

更多

最夯影音

更多
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面