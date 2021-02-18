▲新北市圖汐止分館「開學收心操」，書法玩纏繞畫、看書展猜燈謎。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館汐止分館20日特別推出免費的「書中有畫」創意禪繞畫書法課，透過結合書法與纏繞畫的創意活動，幫助孩子「收心」，重新找回學習步調，做好開學的準備，只要借書便可免費參加。另外，春節之後，緊接著便是元宵節，圖書館同時也搭配開學書展規劃了「看書展猜燈題」的元宵學習活動，讓學童可以從年節活動和閱讀中體驗學習樂趣。

新北市立圖書館表示，寒假延至2月22日開學，讓不少家長相當煩惱，汐止分館2月20日特別規畫結合書法與纏繞畫的「書中有畫」閱讀收心活動，以及開學書展，帶小朋友透過可以靜心與專注的書法與纏繞畫創作，讓注意力集中，身心安定下來，快速找回學習狀態，為新學期的開始做好準備。

三重東區分館則邀大家書寫紓壓，另類收心操！年假結束，恢復日常規律生活作息及習慣的調適也是相當重要的。三重東區分館分館春季寫作班特別以「餐桌上的春天旅行」為主題，由曾任幼獅文藝主編，以及多次獲時報文學、聯合報、金鼎獎等文學獎項的作家吳鈞堯，與齊東詩舍執行長顏艾琳擔任導讀人，今年更特別邀請中國時報副刊主編盧美杏加入授課，將帶大家透過飲食文學輕旅行，體驗人生美味。

新北市立圖書館「人人三重寫作班」，從民國98年開辦迄今已逾12年，孕育不少市民文青，學員作品常見於各大報紙副刊，以及獲得各項寫作比賽的肯定，去年寫作班更有5位成員分別獲得大武山文學獎、林榮三文學獎、文化部後山文學獎、以及台中文學獎等獎項，成績亮眼。

新北市立圖書館指出，「餐桌上的旅行」2021年人人三重春季寫作班，將於3月份每周日下午開課，課程包括：3月7日 「吳鈞堯／旅遊與我的金門書寫」、3月14日「顏艾琳／馬祖與我的離島味蕾」、3月28日「盧美杏／品嘗−文學獎的美麗與哀愁」、4月11日「吳鈞堯／腳尖與舌尖−我們的踏訪故事」、4月18日「顏艾琳／吃了一座城−餐桌上的地味」、5月2日「吳鈞堯、顏艾琳／三重美味打卡趣」、5月16、30日「作品賞析」等，課程免費，即日起報名至3月6日止，歡迎對寫作有興趣的民眾踴躍報名參加。相關活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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