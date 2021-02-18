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新北九份地震數值模擬分析　學者洪勝雄建議：全面檢視山坡地

▲ 九份地滑整治案享譽國際 「洪勝雄」彙整分析獲博士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲長期關注研究山坡地安全洪勝雄博士（右）表示，九份雖位於斷層帶，但透過地震數值模擬分析，地下水整治過後，地震對九份地區不會發生太大的影響。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節前幾次的台灣外海的地震，因為同樣位於地震帶的印尼在2021年1月15日也發生強震，引發了國人擔心將會發生大地震，沒想到13日日本福島又發生了7級以上地震，因為台灣有70%以上的山坡地，國人因此對山坡地產生安全的疑慮，長期關注研究山坡地安全洪勝雄博士表示，九份雖位於斷層帶但透過地震數值模擬分析，地下水整治過後，地震對九份地區不會發生太大的影響，請國人安心。

洪勝雄博士指出，曾經因電影梁朝偉主演的「悲情城市」在九份取景，獨特坡地階梯式建築以及人文風情，九份一躍成為國際觀光重要景點。2020年因疫情，國外觀光客無法進來台灣，國內旅遊國重要景點，因國人無法出國，春節年假期間，人數依然居高不下，除了疫情的安全外，因九份曾發生地滑、崩塌的事件，春節前夕的地震，也引發國人對地質安全的關注。

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▲新監測技術引入九份坡地治理 有效降低地下水位減災。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府2009年設置5口集水井，歷年經費累積1億餘元，排除地水抑止地滑。

洪勝雄博士表示，因九份地處瑞芳斷層上，雖然地質條件複雜，九份地層滑動崩塌主要發生原因是地區違章建築密集，山坡地乘載過重，加上排水系紊雜地下水延滯累積，所以在1996年間，發生大規模地層滑動崩塌，新北市政府2009年設置5口集水井，歷年經費累積1億餘元，排除地水抑止地滑，除了成為國際間重要的山坡地滑整治案例，也保障民眾及觀光客安全。

洪勝雄博士說，經集水井整治後 再加上長達20多年的對九份山坡地的監測，除了有效整治抑制止地滑，透過整理氣候水文、地表地質、地質鑽探、地形判釋、反射震測、地層位移、傾斜管位移、地下水水位變化、TDR監測等資料的蒐集彙整，在全世界上可說是唯一案例；最後透過整治後的地震邊坡穩定數值模擬分析，證明崩積層淺約10米左右的九份地區，山坡地地質多屬岩層交錯，所以地震來襲不會造成大規模地滑崩塌，建請對民眾聚集的山坡地區多做模擬分析檢視。

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▲▼阿妹茶樓，九份老街。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲九份老街。

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