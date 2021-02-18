▲新北3處保育區增訂採捕限制，強化維護漁業資源永續。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

為保育漁業資源，新北市政府針對萬里、瑞芳及貢寮等3處水產動植物繁殖保育區，公告自2021年1月1日起加強龍蝦、九孔及海膽等水產動植物採捕限制事項。

新北市保育區共計4處，除野柳保育區完全禁止採捕外，其餘萬里、瑞芳及貢寮等3處保育區可有限制採捕，採捕限制係針對龍蝦、海膽、九孔及珊瑚礁魚類等物種限制可採捕體長大小，石花菜及麒麟菜等藻類限制採捕期，大法螺、珊瑚及礁石則完全禁止採捕，另保育區內亦禁止使用潛水器材及網具採捕。

漁業處指出，為加強保育漁業資源，新北市府已公告自2021年1月1日起萬里、瑞芳及貢寮等3處保育區內龍蝦除原規定未滿20公分禁止採捕之外，增列每年3月1日至7月31日禁止採捕龍蝦。

另外，海膽除原規定不含刺殼長未滿8公分禁止採捕之外，增列每年9月1日至次年6月15日禁止採捕白棘三列海膽。九孔原規定未滿4公分者禁止採捕，調整為未滿5公分禁止採捕。

漁業處長張麗珍表示，海洋生物資源需要大家共同來維護，保育區最基本的功能，只是提供一個生物生息繁衍及棲息之處，更期待未來能夠從保育區外溢到附近海域，以補充海洋生物資源。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版