陸製疫苗進口爭議　陸委會：對岸沒主動表達願意提供

▲中國大陸已開放施打超兩千萬劑新冠疫苗。（圖／CFP）

記者曾俊豪／台北報導

前總統馬英九以及中廣董事長趙少康等人近日紛紛表態，呼籲政府考慮接受陸製疫苗。對此，陸委會發言人邱垂正今（18日）指出，經過向疾管署了解，自從疫情以來，陸方並未透過兩岸醫藥衛生合作協議管道，向我方提供陸資疫苗相關資訊，沒有主動表達願意提供疫苗與我方使用。

陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，指揮中心已從醫衛專業的角度清楚說明，如果要從中國大陸購買疫苗，可以透過修法方式引進，如果有購買的需要，也不排除修法的方式，但是目前指揮中心並沒有相關的規劃。

他解釋，中國大陸的疫苗進口涉及我方法律規定，屬於經濟部國貿局公告納入大陸物品，不准許輸入項目的總彙表，「依照台灣地區與大陸地區貿易許可辦法第七條第一項第一款規定，中國大陸的疫苗不得輸入到臺灣，而兩岸醫藥衛生合作協議，內容包括雙方進行傳染病的檢疫、防疫資訊交換通報以及疫苗研發等交流合作等事項。」

邱垂正表示，兩岸協議的簽署以及執行仍需符合各自法令規定，若雙方進行醫藥衛生協議相關的合作，也必須要符合我方既有的法律規範，「我們根據協議洽疾管署了解，自從疫情以來，陸方並未透過兩岸醫藥衛生合作協議管道，向我方提供陸資疫苗相關資訊，沒有主動表達願意提供疫苗與我方使用。」

▲是否購買陸製疫苗已成為政治議題。（圖／記者宋良義攝）