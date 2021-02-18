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蔡英文公布外購疫苗進度　這三家公司第二季供貨近2千萬劑

▲▼蔡英文公布目前疫苗進展狀況。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文公布目前疫苗進展狀況。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情仍未趨緩，外界十分關注我國疫苗進展，對此，總統蔡英文對外表示，政府採取「多源頭外購」和 「國內研發」雙軌並行的方式，都已經有明確的進展，一定會確保台灣有足夠的疫苗，大家請放心！

蔡英文透過臉書表示，在多源頭外購的部分，已經完成與「Moderna公司」簽約505萬劑疫苗、「AstraZeneca公司」簽約1000萬劑疫苗，還有與Covax取得476萬劑疫苗，都預計在今年第二季開始供貨，屆時會讓最有需要的人，包括第一線防疫醫護人員優先施打。國內研發的部分，也已經有兩家公司的疫苗，進入第二期臨床試驗。

此外，蔡英文也提到，去年度和「國家生技醫療品質獎」及「戰疫特別獎」的得主見面，這也證明台灣即使是在疫情期間，依然有許多重要的生技、醫療技術，持續向前邁進。

蔡英文強調，我們有信心，堅強的生醫產業研發實力，不但能守護國人健康，更會為台灣打開全球商機，盼外界一起為致力於疫苗研發、技術突破的生醫產業加油！

中央流行疫情指揮中心先前宣布台灣已簽約新冠疫苗數達2000萬劑，其中透過COVAX平台取得20萬劑AZ疫苗，傳出最快2月底到貨、3月施打。衛福部長陳時中表示，AZ疫苗最快下周會有確切的數量跟供貨方式，COVAX平台會作出運送分配等相關的安排。

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