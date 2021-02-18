「開國門」時間表曝光！陳時中樂觀估：10月局部、明年初全球解封

記者黃凱翊／綜合報導

全球都在搶著施打新冠疫苗，究竟何時能夠終結這場疫情大流行？台大公衛所研究指出，根據全球各國的疫苗開打速度，推估有望在今年10月底全球解封，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也回應了。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



台大公衛所教授陳秀熙研究團隊分析，目前許多國家都已開打疫苗，其中包括美國全民在8月前都能接種疫苗。研究團隊認為，若再加上嚴格的公衛防疫措施，預估全球可望在今年10月底就解封，明年就能終結這場疫情。對此，陳時中在指揮中心記者會上回應，「10月底趨於樂觀，若你問我個人意見，我認為不會到全面解封的情況。」

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他進一步說明，由於病毒變異相當快速，一定會有一些變異情況難以用疫苗控制，而疫苗也無法在全球平均分配。陳時中分析，經濟狀況比較沒那麼好的國家，在疫苗分配上可能就會處於落後，經濟狀況較好的國家預估在接下來的3個月到半年之間，就能取得今年所需的疫苗數量，接下來才會輪到經濟狀況比較不好的國家。

陳時中表示，從時序上來看，不太可能到10月就全球解封，「到年底還比較有可能性」，但仍須依照病毒變異的情況，還有COVAX的平台如何發揮效益，若一切順利，到明年初才能期待全球解封。