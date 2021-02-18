促轉會官網遭港府封鎖　陸委會：駐港機構運作正常

▲大陸委員會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

港女命案兇嫌陳同佳至今仍未赴台投案，一直協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴16日表示，是台灣未發出簽證。陸委會副主委兼發言人邱垂正今（18日）重申，不可能同意殺人犯以自由行的方式自行搭機來台，置同班機旅客安全於不顧，呼籲務實回應台灣早先提出的司法互助請求。

《香港01》報導，潘曉穎母親去年聖誕節寄出一個粉紅色行李箱，與潘曉穎遇害時被藏屍的行李箱款式類似，要求管浩鳴收到後轉交給陳同佳。管浩鳴16日表示，已收到該行李箱，也通知了陳同佳。

管浩鳴還指出，陳同佳目前仍住在警方提供的安全屋內，台灣暫時未向陳同佳發出簽證，台灣的律師也多次聯繫有關窗口，但至今仍未收到回應，讓他感慨地說，以為最困難是勸說陳同佳自首，「但我真的做夢都沒想過，是台灣不願意給同佳簽證」。

▲港女命案兇嫌陳同佳仍未赴台投案。（圖／路透）

對此，陸委會在下午的例行記者會上，再次表達政府立場。邱垂正表示，我方的溝通大門永遠敞開，目前就是等待港方展現本案的誠意與決心，「管浩敏先生，他的身份，在我們刑事訴訟法裡面沒有角色。」

他指出，一個負責任的政府，不可能同意殺人犯以自由行的方式自行搭機來台，置同班機旅客安全於不顧，呼籲港府應務實回應台灣早先提出的司法互助請求，協助早日將犯嫌繩之以法，彰顯司法正義，保障台港旅客安全。

另，針對港府封鎖我促轉會官網，邱垂正回應，我方尊重新聞自由、言論自由，除了依法規定，否則不可能去封鎖任何網路使用方面的自由。他強調，目前駐港機構相關的運作都正常，「也就是說，港處的網站都可以正常的連接使用。」