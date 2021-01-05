竹市衛生局加強稽查食品業　林智堅：購買認明「產地標示」

▲林智堅宣布，市府將透過3大重點，為市民健康把關。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應萊豬進口，新竹市長林智堅今（5）日於市務會議上宣布，市府將透過產地標示、強化溯源管理、加強稽查3大重點，為市民健康、資訊透明把關。衛生局規劃，今年案件量都相較往年都倍增，將稽查販售業、製工加工業、餐飲場所的肉品原料標示，目前規劃稽查1750家，也會進行萊劑檢測抽驗，更將採購「萊克多巴胺檢驗試劑」以供國中小、產後護理之等單位使用。

新竹市衛生局上午在竹市府市務會議上公布「肉品標示及溯源管理稽查辦理情形」，林智堅責成衛生局，強調地方政府職責就是做好把關，除「掌握源頭管理、落實產地標示、加強稽查檢驗加倍」三大重點工作，市府去（109）年起也透過掃街式輔導，輔導4092家業者，包含摃丸、肉圓業者、早餐店、賣場超市等，落實產地標示。

他更呼籲，若民眾發現店家沒有產地標示，請以「三不」為原則，來源不明不買、沒有標示不買、標示不清不買。

衛生局說，市府將加強稽查，並加高抽驗量，將抽驗業者販售豬肉品萊克多巴胺，因應國人食用內臟之飲食習慣，規劃以肝腎為主要抽驗品項，抽驗結果將公佈於衛生局網頁，以供民眾安心選擇肉品。

衛生局說，也已規劃購買一次性萊克多巴胺快篩試劑，5分鐘即可檢驗出是否含有萊克多巴胺，試劑將提供予教育處、社會處，使用於國中、小學、產後護理之家、一般護理之家、身障機構養護中心等單位使用。

衛生局呼籲，輸入業、製造加工業者、直接供應飲食場所及販售業應採取「三要」原則，遵循法規、落實標示、自主管理，其中，相關業者應該登錄系統，更應保存來源文件及食品追蹤追溯系統5年等。

衛生局表示，將依中央新公告法規，加強擴大稽查豬肉及含豬可食部分的標示，若業者未依規定產地標示，依據「食品安全衛生管理法」，可處3萬至300萬元罰鍰，標示不實則處4萬至400萬元罰鍰。