促成竹苗首間武肺病毒實驗室　新竹馬偕陳重助等9醫獲防疫貢獻獎

▲新竹馬偕副院長陳重助獲頒「防疫貢獻獎」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

醫師節恰逢疫情，新竹市長林智堅今出席醫師節活動，林智堅向全體醫事人員致敬，感謝他們奉獻，讓台灣防疫成果躍上國際。林智堅也頒發「防疫貢獻獎」給9位醫生，其中，新竹馬偕副院長陳重助春節全程無休，不僅提早做出分艙、分流措施，更促成竹苗第一間「武漢肺炎病毒合約實驗室」，讓檢體不用在南北運送，更加快檢測，提升新竹市府的防疫應變能力。

新竹市醫師公會今舉辦「109年醫師節慶祝大會暨資深醫師表揚頒獎典禮」，林智堅致詞時表示，藉著醫師節，他再次感謝所有醫護人員，在疫情期間無私奉獻，讓台灣防疫有成。更感謝醫院、診所超前部署，與市府共同組成「五大醫院防疫作戰聯盟」，大家共同努力，為本市築起最溫暖、堅強的防線。防疫作戰聯盟政策有效防疫，也獲得衛福部肯定。

「防疫貢獻獎」獲獎者新竹馬偕副院長陳重助，在疫情初期便凝聚團隊士氣，陳重助說，擔心疫情，他春節都全程值班，在大年初二便率領團隊，在12小時內完成6間完整的單人隔離病房，以收治更多的疑似病人。

另外，疫情初期竹苗地區的檢體得外送，車程等浪費時間，陳重助更促成，竹苗第一間「武漢肺炎病毒合約實驗室」，支援友院，提升竹市的防疫應變能力，更迅速建立分流，在戶外建置一條龍式的「疫病門診」，避免病人交叉感染。

另外，林智堅今也頒發「資深醫生獎」給18位職涯超過40年醫師，其中，其中林安復醫生在地深耕新竹，林安復說，他的初衷就是讓每個市民都能受到最好的醫療，即使防疫期間也不遺餘力，他仍治療有上呼道症狀的病人，盼他們得到最好的照顧。

林安復在任醫師公會理事長時，他積極使「雙向轉診」落實，讓醫院將病人還給診所，診所將病人轉至大醫院，讓病人有更適當醫療資源。民眾郭小姐說，林安復是厝邊好醫師，照顧他們家三代，當小孩生病，父母免不了的焦急，林安復能給予最適當建議，減緩他們驚慌。

衛生局表示，今年共有18位執業40年以上的資深醫師獲得「資深醫生獎」，范俊雄醫師(執業55年)，彭瓊袞醫師(執業50年)，葉冠東醫師(執業40年)，郭榮暉醫師(執業40年)，吳永輝醫師(執業40年)，莊峻鏞醫師(執業40年)，曾鼎昌醫師(執業40年)，吳廷臣醫師(執業40年)，許正福醫師(執業40年)，許永堅醫師(執業40年)，謝其文醫師(執業40年)，林鴻偉醫師(執業40年)，張協彪醫師(執業40年)，阮慶定醫師(執業40年)，馮建文醫師(執業40年)，鄭永利醫師(執業40年)，葉美枝醫師(執業40年)。9位防疫特殊貢獻獲獎者則有，鄭宛玲醫師、陳重助醫師、林作彥醫師、林靖傑醫師、彭伊中醫師、林家億醫師、謝德貴醫師、王麟殿醫師、陳建銘醫師。