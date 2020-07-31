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心生活運動 用「心情時光機LINE@一起看見心」

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▲「心情時光機LINE@」正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲「心情時光機LINE@」正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2020年對台灣來說是非常考驗的一年，遇上前所未見的疫情挑戰，防疫心生活不只是「身體健康」也重視「心理健康」，市長林智堅表示，在後疫情時代以「滋養心‧長出愛」為主題規劃各項心理健康活動，提供市民可近性、可及性的心理健康在地服務，另外開發台灣滲透率最高的通訊軟體智慧資訊平台「心情時光機LINE@」，建置心情溫度計、心情紀錄、找活動、找資源、找秘笈及找人聊六大項目，讓民眾隨時可以測量自己的心理健康狀態並及時提供協助資源，提升市民的生命活力及幸福感。

新竹市衛生局局長王宗曦表示，2005年世界衛生組織(WHO)即對外正式宣告「沒有心理健康，就不算健康，生理健康的防護是首要，但也不能忽視心靈上的調適，人際間的正向支持與個體韌性不可忽略。

現今生活、學業、工作壓力增加，更顯得心理健康的重要性，「心情時光機LINE ＠」即是基於此而產生的，希望藉由傳遞正確心理健康資訊，掌握自身心理健康狀態，適時尋求協助，以正確的態度重視自己與他人的心理健康，鼓勵民眾運用智慧資訊平台多關愛自己，並可以找到資源幫助自己也幫助別人。衛生局局長王宗曦表示若您或身邊的人有遇到心理困擾、不知所措時，「心情時光機LINE ＠」上提供心理諮詢服務電話，協助您找到合適的心理健康服務資源。

新竹市衛生局注重全人健康，推廣除各項健康政策並加強心理衛生教育相關知能活動，以溫暖、安全和輕鬆的氣氛，同時融入自我照顧、家庭關係、生涯探索之概念，藉由不同主題工作坊達到貼近內在自我和探索、分享、學習彼此經驗，讓市民重新反思自我狀態、生活期待與迷思，尋找安定心靈的內在能量，進而提升自身整體功能。

本市三區衛生所及社區心理衛生中心皆設置心理諮詢服務據點，協助調適民眾心理情緒困擾。讓我們共同重視心，滋養心，在生活中能愛自己、並關心身邊的人，一句問候、一個微笑都能溫暖人心。

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