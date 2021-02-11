顧客給1星負評控「老闆把員工罵哭」　她委屈揭2罪狀：我有錯嗎？

▲顧客指控老闆娘將員工罵到哭。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

宜蘭羅東一家麻辣火鍋店日前遭顧客留下1星負評，提到老闆娘把員工罵到哭，「希望老闆能改善她的脾氣」。這個評論讓老闆娘覺得有些委屈，因此她便在臉書上解釋，員工一直出問題，甚至還和朋友邊聊天邊做事，「這樣，我就有錯嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「不知道狀況還在那邊自以為善人」、「千錯萬錯都是老闆的錯」。

日前有客人到羅東某麻辣火鍋店用餐後，於Google評論留下1星評價，並提到自己看到員工好像在流眼淚，而同桌也有聽到老闆在罵員工，「罵得很兇，人家也是父母養的，希望老闆能改善她的脾氣。」

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老闆娘看到後，便回應對方「員工已經出錯很多次」，連客人的餐點也一直點錯，她非常用心的經營餐廳，怕犯錯、怕得罪客人，所以一看到該員工與朋友邊聊天邊做事，就上前提醒對方「忙完再說」，怎料話才一出，對方就開始哭，「上班說不來就不來」；而最後，她則是針對自己說話音量較大的部分致歉，「帶來困擾不好意思，對不起。」

▲顧客留下1星評價。（圖／翻攝自Google評論）

不過，由於老闆娘內心還是覺得有些委屈，因此事後她又在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，經營餐廳真的不容易，員工頻頻出問題，但客人也不能得罪，她真的不是要責備，而是希望對方更用心看待工作，「這樣，我就有錯嗎？」而且，她也不是在外場公開提醒員工，想不到這樣還是被留下負評了。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「別讓評論影響你，我知道你用心經營那家店，加油啊」、「自以為正義的87王很多」、「這個人就是故意找碴」、「老闆不好當，客人真的住海邊」；但也有人認為，「這樣我吃飯的氣氛會被搞差，一次、兩次就不會想再來了」、「唯一支持在沒客人的地方罵」、「不要在客人面前罵」、「帶人要帶心」。