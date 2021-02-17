中國從肛門檢驗新冠肺炎　日媒曝內幕：入境人士也須受檢

▲先前就有韓籍僑民入境北京時，也須接受肛門新冠篩檢的消息出現。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京17日綜合外電報導

日本富士新聞網（FNN）報導，今年1月中國北部的新冠肺炎疫情有再擴大跡象，中國當局為強化防疫，開始從肛門採檢進行核酸檢驗（PCR），入境中國的日本人也在檢驗對象之列。

中國北京市的順義、大興區近期再出現大量的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，面臨防疫壓力，且為了降低漏診風險，北京日前對部分重點人群進行肛門拭子檢測。

依據北京市公布的訊息，一名無症狀的9歲男童確診後，男童同校的全部學生、教職員等1300人，接受鼻、喉、肛門的核酸檢驗與血清檢驗。突然展開的肛門檢驗方式，在中國民眾間形成話題。

報導指出，肛門核酸檢驗的對象，包括在隔離設施接受觀察者、發燒且疑似感染者、出現消化器官症狀者，以及與確診者密切接觸者等，此外，也包含入境中國人士，也就是近期入境中國的日本人也在肛門採檢對象之列。

由於近期從日本入境中國者不多，對日本人的採檢作業，在隔離的旅館進行。

另外，韓國媒體曾報導，有韓國人抵達中國、被隔離在指定的旅館時，突然出現採檢人員要求脫掉褲子進行肛門採檢。後來在韓國駐中國大使館的協調下，這名韓國人以提出糞便檢體代替，免除肛門採檢。