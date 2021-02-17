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香港疫情趨緩　迪士尼、海洋公園重新開放

▲▼香港迪士尼（Disney）。（圖／路透）

▲香港迪士尼（Disney）恢復對外營業，同時設有嚴格防疫規範。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情趨緩，港府16日宣布放寬防疫措施，允許主題公園可有限度恢復運作。香港海洋公園、迪士尼樂園17日宣布將分別於18日、19日恢復對外營業，但採取嚴格的預約、登記制度，並限制訪客容量、實施人數管制。

海洋公園表示，將於18日重新開放，17日下午5時開始接受入園預約，除了3歲以下幼童、65歲以上香港居民及殘疾人士外，所有訪客必須在網上預約入園日期，系統會在每日下午5時，開放未來14天的名額供訪客預約。

海洋公園指出，所有訪客入園前，均須掃描手機應用程式「安心出行」二維碼，或登記個人資料，公園員工也會定期進行新冠病毒檢測。

▼香港海洋公園重新開放，採取全預約入園制。（圖／香港海洋公園）

▲香港海洋公園6/13重新開幕。（圖／香港海洋公園提供）

此外，海洋公園會繼續實施一系列嚴格防疫措施，包括公園整體及個別設施的訪客容量均降至不超過一半，所有劇場會隔行入座。

迪士尼表示，將於19日重新開放樂園，18日上午10時起開始接受入園預約，訪客進行網上預約時，必須進行健康申報。

迪士尼指出，樂園會按照政府及衛生部門的最新規例及指引，繼續謹慎防疫，執行健康及安全措施，並會加推全新防疫措施，包括要求涉及運作的演藝人員每14天進行一次新冠病毒檢測；所有訪客入園時須掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。

迪士尼還提到，會因應政府規例要求，實施人數管制，並配合特區政府最新指引，持續審視及調整樂園的營運及相關安排。

▲香港海洋公園6/13重新開幕。（圖／香港海洋公園提供）

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