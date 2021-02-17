1歲女童遭養母凌虐慘死！國際串聯為鄭仁發聲　盼世界關注虐童問題

▲ 南韓民眾先前上街追悼鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾17日專電

韓國一名16個月女童正仁（又譯鄭仁）疑遭養父母虐待致死，受到國際關注。今天法院開庭不僅有韓國、中國媽媽到場聲援，印尼、馬來西亞等地也發起運動響應。

首爾南部地方法院今天就正仁案第二次開庭聽證，法院外除放滿民眾送來的弔唁花籃，也有民眾帶著自製的標語牌子在零下低溫到場，表達希望法院嚴懲正仁養父母的訴求。

一名韓國民眾接受中央社記者訪問時表示，正仁案令人痛心疾首，在韓國受到相當多關注，雖然無論做什麼都無法挽回這條年幼生命，但希望透過參與發聲，讓各界知道還是有人關注這件事，希望正仁的養父母能受到應有懲罰，負責管理兒童領養的相關單位也可以負起責任。

這次事件不僅因正仁養父母的虐童行為受到關注，兒童領養制度及後續追蹤工作的疏漏，以及警方多次收到通報卻置之不理等問題，都是間接造成這次事件及虐童案層出不窮的原因。

今天也有嫁到韓國的中國媽媽來到法院外聲援，「我自己也有寶寶，聽到這樣的事情真的非常難過」。她們對記者表示，虐童事件不只是在韓國、中國，全世界都有同樣的問題，希望各國都能共同正視、改善這種狀況，「希望每個孩子都能得到保護、希望我們不袖手旁觀」。

出生7個月時被收養的正仁，短短9個月內就因遭受虐待、重傷離開人世。SBS節目「想知道真相」播出此案特別報導後，不僅在韓國掀起熱議，也透過社群網路在各國引起關注。

韓聯社報導，印尼及馬來西亞當地發起「正仁啊、對不起」運動，網友在社群網路上傳寫有聲援文字的照片，並在貼文中標註#voicefromindonesia、#voicefrommalaysia等關鍵字，表達來自海外的聲援，也積極參與要求法院重判的請願。（編輯：陳惠珍）