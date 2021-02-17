他靠潛水服蛙鞋「海泳脫北」　遭批前線0戒備！南韓防長公開道歉

▲一名北韓男子穿潛水服與蛙鞋就成功「海泳脫北」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

一名穿著潛水服北韓男子在東海（日本海）上「由北向南」海泳，在南韓江原道的民統線（民眾出入管制區域）哨站被發現，雖然事後證實男子目的是向南韓投誠，而非攻擊，但即使當時監視器多次拍到可疑人士，南韓軍方卻是在3個小時後才投入作戰兵力將其帶回，被質疑戒備鬆散，南韓國防部長為此公開道歉。

▲投誠男子遺留在海岸邊的潛水服是帶有頭盔的款式。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

綜合《韓聯社》、KBS等韓媒報導，南韓聯合參謀本部表示，16日清晨4時20分首次在監視器中發現一名可疑男子由北向南海泳，上岸後遭到南韓軍方帶回偵辦。據了解，這名來自北韓的男子年齡約在20歲出頭，身分不是軍人而是平民，穿著在當地被稱為「海男」的漁民常使用的頭盔潛水服與蛙鞋，就能順利游到南韓，並在調查過程中表達投誠意向。

報導指出，南韓期間多次在監視器畫面中發現男子蹤跡，卻直到3小時後才派出兵力追查，被社會輿論質疑軍方前線警戒過於鬆散、應對漏洞百出、排水渠閘門不夠完善等。對此，南韓國防部長徐旭17日在國會公開致歉，「我作為部長，對於讓國民失望一事，在此向大家表示歉意。」

서욱, 北 귀순 경계실패에 "국민께 실망드려 죄송"(종합) | 다음뉴스 https://t.co/BFYEWZaVPO — latte (@conan90721) February 17, 2021

國防委員全體會議中，有議員指出南韓軍方這次警戒的失敗毫無辯解餘地，徐旭對此反覆道歉表示，現場、中間指揮官、國軍高層都在努力防止類似事件再次發生，但仍存在不足之處，後續將透過調查確切內容，徹底採取應有的應對措施。

"북한 남성 붙잡힌 인근 해안서 잠수복·오리발 발견돼" | 다음 뉴스 https://t.co/7zL2s2DiNb — 오버더 톱 (@korean7700) February 16, 2021

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