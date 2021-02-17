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中國海警船沿路尾隨日漁船「26小時」　緊貼40m逼船！

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲鶴丸遭到中國海警船尾隨26小時。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日籍漁船「鶴丸」15日前往釣魚台列嶼附近捕漁，過程中遭到多艘中國海警船接連尾隨長達26小時，甚至一度逼近至40~50公尺，儘管中國海警船並未直接攻擊漁船，但企圖透過「逼船」將鶴丸趕出該海域。據悉，事發後，日方隨即派出巡視船在一旁確保鶴丸安全。對此，日本外務省16日正式向中方發表嚴正抗議。

根據《八重山日報》報導，隸屬於八重山漁業協會的漁船「鶴丸」，15日在釣魚台列嶼海域遭到中國海警船「海警1301」、「海警2502」沿路尾隨。據悉，當鶴丸15日中午12時20分抵達該海域時，中方海警船就已經據守在此，並隨即展開尾隨監視行動，距離甚至一度逼近至40~50公尺。

據報導，中方海警船就這樣持續監視行動，日本海上保安廳接獲通報後，隨即派出巡視船在一旁展開護衛。鶴丸16日上午11時結束捕漁行動，離開該海域，起身前往石垣島，但中方海警船繼續尾隨該漁船直到當天下午2時45分，總時長長達26小時。據悉，同日在釣魚台列嶼附近也有其他日本漁船遭到中方海警船尾隨。

對此，日本外務省已經向北京當局提出嚴正抗議。鶴丸代表、同時為石垣市議員的仲間均表示，中國海警船雖然沒有主動攻擊日本漁船，但根本就要透過這樣的壓迫，將漁船趕出釣魚台海域。

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