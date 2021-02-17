夫妻虐死2周嬰！報案才假做CPR　手機搜尋「如何消瘀青」漏餡被逮

▲坦承虐童的父母8小時之後才報案，還在急救人員面前假做CPR。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

一名剛出生2周的嬰兒遭到父母嚴重虐打，孩子逐漸失去意識後，夫妻倆第一時間竟然不是將孩子送醫，而是先在網路上搜尋「如何快速消除淤青」的方法，導致嬰兒死亡。兩人8個小時之後才向119報案，還在急救人員面前假裝對孩子進行CPR。

根據韓媒SBS引述全羅北道警廳17日說法，益山市一名24歲男子與他22歲的妻子共同對孩子施暴，卻為掩蓋犯行而持續撒謊。警方蒐證發現，夫妻倆在9日下午3時就曾用手機搜尋「快速消淤法」與日前轟動南韓社會的「水刑虐童事件」，但當時才2周大的嬰兒已經被毆打到無法喝奶、單側眼睛睜不開的慘況。

[김준수/익산소방서 소방사]

"(출동 당시) 아기는 침대에 누워있었고요. 호흡은 없었습니다. 아기 얼굴 우측 볼이랑 이마 부위에 멍 자국이 있었습니다."https://t.co/jrcMaBnYNq — MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) February 12, 2021

報導指出，8個小時之後夫妻倆才撥打119報案，甚至在急救人員面前「假做CPR」，據驗屍人員推測，當時孩子可能早已死亡。此後，兩人也謊稱，孩子是自己從床上摔下來，在調查員警反覆追問之下，才坦承因為嬰兒哭個不停又一直吐奶，才會動手「打了幾下」。驗屍報告出爐後，夫妻又再承認曾將孩子「丟到床上」。

全北警廳女性青少年課長朴頌熙（音）表示，造成孩子直接死因為被扔到床上的過程中發生的頭部損傷與腦出血，在經濟狀況允許的情況下，嫌疑人卻未將孩子送醫，懷疑是因為這對夫妻去年也曾因涉嫌虐待大女兒遭到起訴，這次犯案才會更加想要隱瞞暴行。

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