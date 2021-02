金正恩換名了！朝中社改以「總統」稱呼　南韓猜測：迎合國際潮流

▲朝中社最近在報導金正恩的新聞時,改用「國家總統」稱呼他。(圖/路透社)

記者葉睿涵/編譯

北韓官媒朝鮮中央通訊社過去在報導北韓最高領導人金正恩的新聞時,一直都是以「委員長」(Chairman of the State Affairs Commission)稱呼金正恩,不過在2月11日開始,朝中社便在報導中,將金正恩的職位名稱改譯為「國家總統」(President of the State Affairs),引發外界猜測。

據韓聯社報導,南韓國家情報院認為,北韓之所以將金正恩的英文職稱改為國際間較為常見的「國家總統」(President),是為了迎合國際潮流,以符合多數國家在稱呼元首和國家領導人時的稱呼。據悉,金正恩的祖父金日成生前也同意使用了該職位名稱。

最近,北韓政府也將人民武力省改名為國防省,在1月的勞動黨8大會議中,也懸掛黨徽來替代以往的金日成、金正日肖像,在會議結束前還播放了《國際歌》。韓聯社分析,北韓最近頻頻使用國際常見的名稱,為國內政府機關和職位更名,並改變其一貫的行事作風,應是有意打造他們是一個普通社會主義國家的形象。

►李雪主「神隱1年多」終於公開露面! 甜笑伴金正恩欣賞演出

►北韓「第一夫人」李雪主行蹤曝光!消失1年多...他公開追蹤結果

►金正恩爆炸了!「怒到臉紅拍桌」罕見畫面曝 台下高官傻眼罰站

聽Podcast掌握國際局勢