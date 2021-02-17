瑞士EFG控詐貸2億美元！幸福人壽董座挪私用　北檢：銀行高層掩護

▲台北地檢署調查幸福人壽詐貸案，認為EFG銀行高層不是被騙，而是知情且配合掩護違法貸款。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

幸福人壽前後任董事長黃正一、鄧文聰，因掏空百億資產，已被判刑定讞服刑中，瑞士EFG銀行另外提告指控，黃、鄧2人涉嫌以公司名義詐貸逾2.2億美元，把錢挪做私用，但台北地檢署調查，時任EFG銀行經理吳曉雲以上的高層主管，都很清楚幸福人壽被「借名貸款」的經過，甚至配合掩護放貸，17日處分不起訴黃、鄧。

鄧文聰因掏空幸福人壽先是被依違反《保險法》背信罪部分判刑10年定讞，入獄期間，又在2020年間，經法院更審依洗錢等罪，判刑16年、4年確定，合併執行刑有待法院裁定，而黃正一也因被判刑9年半而入監。

本件詐貸案經EFG銀行提告指控，黃、鄧涉嫌從2007年5月起，以幸福人壽擴大營運等理由貸款，截至2014年底為止，共貸款2億2575萬8307美元，但這些錢都沒用在幸福人壽經營，而是流入黃、鄧個人實質掌控的Surewin公司，淪為黃、鄧私用。

檢察官林俊廷調查發現，曾在EFG任職的吳曉雲等高階主管，在核貸前的評估、會議，都已經很清楚這些錢的用途規劃，知道雖然是以幸福人壽名義借貸，但實際上會進入Surewin公司，無證據顯示黃、鄧施用詐術，甚至有EFG高層協助配合、掩飾掏空幸福人壽的違法情節，因此依罪嫌不足，處分不起訴黃正一、鄧文聰。

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