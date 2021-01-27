屏東毒蟲吸毒後無照駕車連環撞4機車　賠350萬換5年緩刑

▲黃男吸毒後駕車，連環撞4機車，判刑定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

屏東有多項毒品前科的黃姓男子，2017年6月間在屏東白沙灣附近吸食愷他命香菸後，開車帶著3名友人上路，並在路上超速行駛，最後在恆春鎮外環道路上，以時速110公里的速度連續衝撞4台機車，造成其中一名機車乘客嚴重腦傷。一審將黃男判刑2年與4月（得易科罰金），上訴二審後，黃男賠償350萬元達成和解，二審改將他判刑1年7月、緩刑5年，全案再上訴第三審，最高法院27日駁回上訴定讞。

判決指出，黃男有多次毒品前科，他在2015年間，就因為嚴重違規遭監理單位註銷駕照，已無合格駕照。但他2017年間，還是駕車上路。檢警單位查出，2017年6月14日下午2時許，黃男在屏東縣恆春鎮白沙灣海水浴場附近某民宿內，將愷他命摻入香菸內吸食。檢方認為，他明知施用愷他命將產生幻覺、噁心、視覺模糊、影像扭曲、身體失去平衡等症狀，故應知道，吸食毒品後駕車，將足以影響安全駕駛之能力。

但黃男仍駕車帶著3名友人上路，下午4時50分許，行經屏東縣恆春鎮大光路外環道北向車道，當時路段速限為每小時50公里，但黃男不斷超速在路上蛇行超車。更因為先吸食毒品的關係，黃男精神辨識、注意能力及行車操控能力因受毒品藥效影響，最後以時速110公里的速度連續衝撞4台機車。多名騎士、乘客因此受傷，其中一名女乘客受有創傷性硬腦膜下併腦內出血、右側額葉延發性硬膜上出血、右側顳骨骨折併右側耳漏、右側恥骨上枝及下枝骨折、多處擦傷等傷害，最為嚴重，送進醫院急救。警方到場後，黃男自首犯罪，警方並在他車上起出剩餘的愷他命、吸食器等物品。檢方對他依照酒駕至重傷罪，提起公訴。

一審法院審理後，將他判刑2年與4月，其中4月部分得易科罰金。上訴二審後，黃男賠償350萬元，與被害人達成和解。最後二審高雄高分院改將他判刑1年7月、緩刑5年。全案再上訴第三審，最高法院27日駁回上訴，全案定讞。