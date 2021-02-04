11月女嬰被當出氣包心肝破裂亡！狠父亂拳打凹頭　判18年定讞

▲遭父親殺害的女嬰頭部凹陷、心臟與肝臟都破裂。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

從事保全業的林姓男子，前年因經濟問題和家人吵架後，徒手暴捶11個月大的女兒頭、胸，女嬰腦袋遭打凹陷，心臟、肝臟都裂傷致死，案發後又打了目睹經過的大女兒，被通報兒少保護，不過因他認錯懺悔，父親、妻子、岳母都幫忙求情「給他1次機會」，高院依故意對兒童殺人罪判刑18年，經上訴最高法院駁回確定。

2019年4月23日，桃園市1名女嬰因失去呼吸心跳被緊急送醫，最後不治，檢警會同法醫相驗後發現，女嬰頭、胸部有多處外傷併顱骨骨折導致內出血，心臟、肝臟也都挫裂傷，死因為多器官損傷及出血性休克死亡。

女嬰父親林男到案供稱家中經濟不好，案發前1天才因開銷問題與家人爭吵，隔天返家後聽到女兒哭鬧聲，又哄不住，才會一時暴怒捶打女兒，他感到「深深懺悔」、「沒想到會打死女兒」。

家人證稱，過去就曾看到林男打妻子，雖然沒見過林男打孩子，但孩子的身上常有傷痕，有時被打得鼻青臉腫，案發後，林男也曾因為大女兒看到犯案過程，打了大女兒一頓，大女兒更證稱，看過已過世的妹妹被爸爸抓著頭去撞牆，法院認為，林男已經習慣以毆打孩子當作情緒出口。

法院雖然認定林男觸犯間接故意殺害兒童罪，但因為林男已表露悔意，另外2個女兒已經獲得安置，父親、戚子、岳母也都希望給被告重新做人、再次融入家庭的機會，高院2020年11月間依「成年人故意殺害兒童罪」，判刑18年，經上訴最高法院駁回確定。

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