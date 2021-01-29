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恐怖女情人！刀捅男友還搶手機打給對方嗆聲「要讓他死」

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲高雄悍女持刀捅男友，還搶電話嗆聲。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄鄭姓女子，懷疑楊姓男友移情別戀，竟趁著與男友約會時，持刀刺殺男友，男友渾身是血時，鄭女還搶走男友手機，打給另一名女性友人嗆聲：「我已捅了XXX2刀，要讓他死」。二審將她判刑5年6月、3月（得易科罰金）。案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

判決指出，50歲的鄭女原本與楊姓男子交往，2人因故分手，但楊男在1年多後的2018年9月晚間，邀請鄭女共進晚餐，2人之後還到西子灣聊天。但過程中不斷有別的女生傳訊息給楊男，鄭女看不下去，2人大吵一架後不歡而散。鄭女越想越不滿，約楊男第二天晚間在他家見面。

楊男當晚一下樓，轉身關上大門，鄭女就持尖刀刺向楊男腹部，楊男大驚「妳還真的給我刺下去！」鄭女回嗆「要讓你死！」繼續持刀刺向楊男手臂，楊男負傷逃向對面大樓的警衛室，鄭女追入，搶走楊男手機。隨即打電話給楊男的張姓女友人嗆聲：「我已捅了XXX2刀，要讓他死」。還以楊男手機在臉書上留言：「要為自己的事付出你的代價，讓你知道不是什麼女人你都惹得起的。讓你知道花心的代價是什麼，沒死算你命大，死了算你活該」

楊男經送醫後撿回一命，警方隨即鎖定鄭女追緝，將她逮捕到案，檢方依照殺人未遂罪嫌，提起公訴。一審法院審理後，認定鄭女有罪，重判有期徒刑7年10月。

案經上訴，高雄高分院二審審理期間，鄭女賠償楊男20萬元，達成和解，楊男還請求「被害人願原諒被告，請求從輕量刑，若予以緩刑，並請求給予緩刑之機會。」二審因此將鄭女改判5年6月，另外依照強制罪判刑3月、得易科罰金9萬元。殺人未遂罪上訴第三審，最高法院29日駁回上訴定讞。

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