毒父母下跪討錢　孝子裝癌末騙13萬…女友氣炸提告「給他們教訓」

▲周姓男子不忍父母下跪討錢，裝病詐騙女友13萬，女友發現後氣得分手。（示意圖／取自免費圖庫Needpix）

記者劉昌松／台北報導

周姓男子的父母長期吸毒又愛賭，周男為免惹禍上身，搬家和父母保持距離，日前父母找上門，又哭又鬧甚至下跪向周男要錢，周男逼不得已，1人分飾2角，向女友謊稱自己癌末需要住院治療，女友陸續給了13萬才發現受騙，憤而分手控告周男詐欺，周男說出原委並向女友道歉，獲得女友原諒撤告，台北地檢署9日處分不起訴。

據了解，周男父母在外面欠了一屁股的債，常向20多歲的周男借錢花用，周男知道自己心軟，無法拒絕父母，因此和交往10多年的女友決定，一起搬出去同居，而且由女友保管所有周男的工作所得，免得錢又被周男父母拿去買毒或玩線上賭博遊戲。

日前周男父母打電話關心周男，周男脫口說出自己住的地方，父母一見到他，果然開口就是要錢，周男一開始堅決不給，沒想到父母下跪痛哭，周男凹不過，答應幫忙想辦法，但是又不好意思跟女友開口，臨機一動想到自己曾被檢查出肺癌零期，想藉此騙女友拿錢。

▲檢察官叮嚀周男，若再發現父母吸毒，要趕緊報案尋求協助。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

周男為了取信女友，還假冒女友信任的朋友身分，申請新的LINE帳號，然後1人分飾2角，向女友佯稱，癌症惡化，已經末期，需要治療、住院，女友信以為真，陸續依照周男指示匯款或提領現金，前後7次給了13萬元後，才突然發現周男根本沒有癌末，氣得和周男分手，並控告周男、黃姓匯款帳號所有人涉嫌詐欺。

周男挨告後出庭向女友以及檢察官解釋，實在是不忍心看到父母下跪，所以捏造癌末病重，除了要女友提領現金，還依父母要求，轉帳給網路遊戲幣賣家換取賭博電玩點數，女友得知後，氣得大罵，揚言一定要給周男父母一個教訓。

不過女友最後仍不捨周男孝心，當庭表示其實帳戶內的錢，有幾十萬本來就是周男的薪水，她願意撤告，並和周男重修舊好，檢察官則叮囑周男，如果再發現父母吸毒，要立刻報案或請相關單位協助，徹底斷了讓父母沉淪的禍根，一家人才能好好生活。

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