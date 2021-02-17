前中研院法律顧問挨告　醫師娘控「美國律師」拿錢不辦事結果出爐

▲前中研院法律顧問控不具律師資格涉嫌詐欺，結果處分不起訴。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

前中研院法律顧問鄭哲民，在2016年遭踢爆疑似沒有律師資格，卻執行律師業務，日前又有1名黃姓醫師遺孀，委託鄭哲民處理600多萬美金的海外保險事務，事後控告鄭涉嫌拿錢不辦事，涉嫌違反《律師法》、詐欺等罪，台北地檢署調查鄭的確有做事，只是結果不如預期，而他處理的也非律師業務，17日處分不起訴。

鄭哲民是基督教按立牧師，擁有美國聯邦法院律師資格，曾任東海大學法研所副教授、中研院法政研究員，2016年間，中研院院長翁啟惠選入浩鼎內線交易案時，鄭哲民因為以中研院法律諮詢專家身分，出面為翁解釋相關案情，被立委踢爆，根本不具台灣律師資格，律師公會曾因此將鄭送請台北地檢署偵辦。

▲鄭哲民因為在翁啟惠(圖)浩鼎案中出面代為解釋法律問題，遭踢爆不是律師。（資料照／記者李毓康攝）

不過當時北檢調查認為，鄭雖然從事法律研究諮詢，但並未執行訴訟等律師業務，因此認定鄭並未違反《律師法》，處分不起訴。

日前1名黃姓醫師過世後，遺孀收到海外保險理賠600多萬美元的支票，委託鄭哲民代為到香港等地辦理，但最後因故沒能兌現成功，醫師娘不滿鄭哲民拿了2萬美元的諮詢費，還有總數幾百萬的差旅、墊付款、銀行開戶費，最後卻沒把事情辦好，控告鄭涉嫌詐欺、違反《律師法》。

檢察官調查，鄭哲民名片上印的是「美國聯邦執業律師」，受託做的事情，都不是限定律師才能處理的涉外事務，在工作無法完成後，也將支票、印章等物品都還給醫師娘，無證據顯示他對外謊稱自己有台灣律師資格，或施用詐術等行為，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

變態醫竟是性騷慣犯！電車痴漢下跪求饒 隔天凍未條北捷再襲胸

毒父母下跪討錢 孝子裝癌末騙13萬…女友氣炸提告「給他們教訓」