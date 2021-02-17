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去年爆發千人以上大規模感染　美航母「羅斯福號」再傳3水兵染疫

▲▼ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國核動力航空母艦「羅斯福號」再傳疫情。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國海軍今天表示，在太平洋執行任務的羅斯福號航空母艦有3名水兵確診感染2019冠狀病毒疾病。不到一年前，羅斯福號艦上曾爆發大規模疫情，被迫在關島停泊將近2個月。

美聯社報導，美國海軍表示，3名確診水兵目前均無任何症狀，曾與確診水兵有過密切接觸人員，也都在艦上進行隔離。那3名水兵昨天確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），密切接觸者接受病毒檢測無人呈現陽性。

海軍發表聲明說，它正「遵循積極緩和疫情策略，包含戴口罩、保持社交距離、正確洗手及實施衛生措施。美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）致力落實每項措施，以保護海軍官兵的健康。目前航行中的羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）維持全面運作。」

羅斯福號去年爆發美軍部隊迄今最大規模疫情，超過1000名官兵確診，其中1人病故。最後，4800名全體官兵奉命輪流在關島上岸隔離數週，進行輪番隔離檢疫，以確保艦上有足夠官兵維持安全與運作。

羅斯福號艦長克勞齊上校（Brett Crozier）的失靈防疫策略，引爆美國近年來最大軍事領導危機之一。克勞齊其後遭解職，他在疫情擴散時，懇請海軍高層快速行動，以保護艦上官兵。

海軍軍令部長吉爾迪上將（Mike Gilday）於冗長調查後認定，克勞齊在判斷情勢時犯下嚴重錯誤。

在關島停靠約2個月後，羅斯福號重返海上執行任務，而後完成任務返回西岸。

羅斯福號近幾週奉派至太平洋執行任務，約一週前與尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦在南海展開雙航艦聯合演習。尼米茲號結束長期部署中東任務，正返回西岸母港途中。

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