「第9行星」證據被推翻！專家：研究有選擇偏差　超級地球恐不存在

▲天文學界有一派學說認為,太陽系中存在著「第9行星」。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

2016年,加州理工學院天文學家巴蒂金(Konstantin Batygin)和布朗(Michael Brown)在《天文學期刊》中指出,太陽系外圍存在著一顆尚未被發現的「第9行星」,並且提供了證據,為往後的「第9行星」學說奠定穩固基礎。不過密西根大學物理學家納皮爾(Kevin Napier)最近卻推翻了第9行星存在的證據,認為這顆行星可能「並不存在」。

據科學網站Science Alert和CNET指出,巴蒂金和布朗的計算顯示,第9行星的質量應該是地球的5到10倍、直徑是地球的2到4倍,軌道距離在400到800個天文單位之間,是一顆距離太陽十分遙遠的「超級地球」。由於這顆行星與地球的距離十分遙遠,因此要找到它並不容易。

Evidence for a hidden ‘Planet Nine’ beyond Neptune has weakened https://t.co/zLyslolKeP pic.twitter.com/KeDQbPTdm9