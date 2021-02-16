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今年第一颱「杜鵑」恐生成！預測路徑曝光　水氣將影響台灣

▲▼天氣風險公司總監賈新興在臉書發文提到今年第一颱。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲天氣風險公司總監賈新興在臉書發文提到今年第一颱，目前位於菲律賓東方。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者許展溢／台北報導

天氣風險公司總監賈新興今（16日）在臉書發文提到「今年第一颱」，他指出，目前位於菲律賓東方編號91W的熱帶性低氣壓，預估48-60小時內有機會發展為今年第一號颱風杜鵑（Dujuan），對台灣沒有影響，預計18日它的外圍環流將對菲律賓中部和南部造成將近3天的影響。

賈新興進一步說明，23日等它進入南海後，它的水氣也會對台灣的天氣造成影響。至於明天上班日，賈新興表示，今日深夜至明天清晨，北部和東半部逐漸轉為有雨，氣溫也會下降，一早出門上班記得外套、雨具。而這波的低溫，北部空曠地區低溫，可能出現在19日的清晨，主要是輻射冷卻效應的影響，北部空曠地區及沿海，低溫約7-8度，以台北氣象站來看，低溫約在10度左右。

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▲▼衛星雲圖。（圖／氣象局）

▲東亞衛星雲圖。（圖／氣象局）

針對今年第一颱的生成，氣象局預報員劉宇其說明，目前並不是熱帶性低氣壓強度，但確實有個熱帶雲團，結構還沒有非常好，未來確實會有緩慢增強機會，路徑上看起來逐漸往菲律賓南邊偏西，接近時間點，資料顯示為20日左右，是確實有機會發展成熱帶性低氣壓，對台灣目前不會有什麼影響，但還是要看接下來的變數。

根據氣象局預報，17日（週三）開工日有強烈大陸冷氣團南下，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚也有涼意；北部及東半部地區有降雨機會，中南部山區也有零星降雨，中南部平地雲量也增多，但水氣有減少的趨勢，時間越晚天氣將趨於穩定；白天高溫在北台灣僅17至19度，其他地區約20至23度，而低溫部分在中部以北及宜花地區降至12至14度，其他地區15至18度。

18日至19日清晨（週四、週五）強烈冷氣團影響但水氣明顯轉乾，各地天氣大多穩定，只剩東半部地區仍有零星降雨；這波大陸冷氣團最強時間點落在週四晚上到週五清晨，輻射冷卻效應明顯，預計中部以北及宜花地區低溫約11至13度，其他地區約14至17度，局部空曠地區及近山區平地溫度會更低。

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